Reaberta a Ponte Vasco da Gama. Acessos à 25 de Abril muito difíceis. A4 cortada

Lisboa - 18:40

Reaberta a Ponte Vasco da Gama sentido sul / norte. No sentido norte / sul ainda há demora até à parte inicial do tabuleiro por todos os acessos norte à Ponte Vasco da Gama.

Acidente na A5 junto às portagens de Carcavelos em sentido a Cascais no Km 14.3 Há fila desde Miraflores

Trânsito Lento

No final da A2 em direção à Ponte 25 de Abril há fila a anteceder o nó do Fogueteiro O IC20 no sentido Caparica / Almada tem fila desde o nó da Sobreda até saída para Lisboa.

Em todos os acessos norte à Ponte 25 de Abril e no Eixo Norte Sul há fila a partir de Telheiras.

No IC19 em direção a Sintra há demora entre Alfragide e Queluz. No sentido contrário há fila entre Tercena e Benfica na 2ª Circular.

Na 2ª Circular em direção a Sacavém há fila entre as Torres de Lisboa e o radar. No sentido contrário há paragens entre o relógio e a zona comercial de Benfica.



Porto - 18:40

Trânsito cortado na A4 no sentido Amarante / Porto, devido a acidente junto ao nó de Campo, no km 19.4. Alternativa para o Porto é sair no nó de Campo para a A41 ou N15 ( colisão de pesado com ligeiro )

Trânsito Lento

Na A4 no sentido Porto - Amarante, com fila entre Águas Santas e a saída para Ermesinde

Na Av. AEP nos dois sentidos

No final da A3 para a VCI. No sentido contrário há demora entre Águas Santa e a saída para a A41

Na VCI há paragens nos dois sentidos entre Francos e a Arrábida

Lisboa - 18:30:

Reaberta a Ponte Vasco da Gama sentido sul / norte.

No sentido norte / sul ainda há demora até à parte inicial do tabuleiro por todos os acesso norte à Ponte Vasco da Gama.

Lisboa - 18:15

Na sequência do acidente na Ponte Vasco da Gama com um pesado que se incendiou ainda está cortada a Ponte no sentido sul / norte assim como os acessos à A12 / Ponte Vasco da Gama pela A33 e pelo IC3. No sentido norte / sul há demora desde Camarate na CRIL até passagem pela zona do acidente onde se circula só por uma via. Demorados todos os acessos norte à Ponte Vasco da Gama.

Acidente na A5 junto às portagens de Carcavelos em sentido a Cascais no Km 14.3 Há fila desde o estádio Nacional

Trânsito Lento

No final da A2 em direção à Ponte 25 de Abril há fila a anteceder o nó do Fogueteiro. ( Devido ao corte da Vasco da Gama)

O IC20 no sentido Caparica / Almada tem fila desde o nó da Sobreda até saída para Lisboa.

Em todos os acessos norte à Ponte 25 de Abril e no Eixo Norte Sul há fila a partir de Sete Rios.

No IC19 em direção a Sintra há demora entre Alfragide e Queluz. No sentido contrário há fila entre o Viaduto da CREL e Benfica na 2ª Circular.

Na 2ª Circular em direção a Sacavém há fila entre as Torres de Lisboa e o radar. No sentido contrário há paragens entre o relógio e a zona comercial de Benfica.

Porto - 18:15

Trânsito cortado na A4 no sentido Amarante / Porto, devido a acidente junto ao nó de Campo, no km 19.4. Alternativa para o Porto é sair no nó de Campo para a A41 ou N15 ( colisão de pesado com ligeiro )

Trânsito Lento

Na A4 no sentido Porto - Amarante, com fila entre Águas Santas e a saída para Ermesinde

Na Av. AEP nos dois sentidos

No final da A3 para a VCI

Na VCI há paragens nos dois sentidos entre Francos e a Arrábida

Lisboa - 17:55

Na sequência do acidente na Ponte Vasco da Gama com um pesado que se incendiou ainda está cortada a Ponte no sentido sul / norte assim como os acessos à A12 / Ponte Vasco da Gama pela A33 e pelo IC3. No sentido norte / sul há demora desde Camarate na CRIL até passagem pela zona do acidente onde se circula só por uma via.

Trânsito Lento

No final da A2 em direção à Ponte 25 de Abril há fila a anteceder o nó do Fogueteiro. ( Devido ao corte da Vasco da Gama)

O IC20 no sentido Caparica / Almada tem fila desde o nó da Sobreda até saída para Lisboa.

Em todos os acessos norte à Ponte 25 de Abril e no Eixo Norte Sul há fila a partir de Sete Rios.

No IC19 em direção a Sintra há fila entre Alfragide e Queluz. No sentido contrário há abrandamentos entre o Viaduto da CREL e Benfica na 2ª Circular.

Na 2ª Circular em direção a Sacavém há fila entre as Torres de Lisboa e o radar. No sentido contrário há paragens entre o relógio e o Campo Grande.

Porto - 17:55

Trânsito cortado na A4 no sentido Amarante / Porto, devido a acidente junto ao nó de Campo, no km 19.4. Alternativa para o Porto é sair no nó de Campo para a A41 ou N15 ( colisão de pesado com ligeiro )

Trânsito Lento

Na A4 no sentido Porto - Amarante, com fila entre Águas Santas e a saída para Ermesinde

Na Av. AEP no sentido Matosinhos / Porto

No final da A3 para a VCI

Lisboa - 17:15

Na sequência do acidente na Ponte Vasco da Gama com um pesado que se incendiou ainda está cortada a Ponte no sentido sul / norte assim como os acessos à A12 / Ponte Vasco da Gama pela A33 e pelo IC3. No sentido norte / sul há demora desde o nó de Sacavém até passagem pela zona do acidente onde se circula só por uma via.

Trânsito Lento

No final da A2 em direção à Ponte 25 de Abril há fila desde o nó do Fogueteiro. ( Devido ao corte da Vasco da Gama)

Nos acessos norte à Ponte 25 de Abril e no Eixo Norte Sul há fila a partir de Campolide.

Na 2ª Circular em direção a Sacavém há fila entre as Torres de Lisboa e o radar. No sentido contrário há paragens entre o relógio e o Campo Grande.

Porto - 17:15

Trânsito cortado na A4 no sentido Amarante / Porto, devido a acidente junto ao nó de Campo, no km 19.4. Alternativa para o Porto é sair no nó de Campo para a A41 ou N15 ( colisão de pesado com ligeiro )

Lisboa - 17:02

Na sequência do acidente na Ponte Vasco da Gama com um pesado que se incendiou ainda está cortada a Ponte no sentido sul / norte assim como os acessos à A12 / Ponte Vasco da Gama pela A33 e pelo IC3. Neste momento e devido aos trabalhos de remoção está também cortado momentaneamente o sentido norte / sul. Há muita demora neste sentido

Trânsito Lento

No final da A2 em direção à Ponte 25 de Abril há fila desde o nó do Fogueteiro. ( Devido ao corte da Vasco da Gama)

Nos acessos norte à Ponte 25 de Abril e no Eixo Norte Sul há fila a partir da zona do Aqueduto das Águas Livres.

Na 2ª Circular em direção a Sacavém há fila entre as Torres de Lisboa e o radar. No sentido contrário há paragens entre o relógio e o Campo Grande.

Porto - 17:02

Trânsito cortado na A4 no sentido Amarante / Porto, devido a acidente junto ao nó de Campo, no km 19.4. Alternativa para o Porto é sair no nó de Campo para a A41 ou N15 ( colisão de pesado com ligeiro )

Lisboa - 16:50

Na sequência do acidente na Ponte Vasco da Gama com um pesado que se incendiou ainda está cortada a Ponte no sentido sul / norte assim como os acessos à A12 / Ponte Vasco da Gama pela A33 e pelo IC3.

Trânsito Lento

No final da A2 em direção à Ponte 25 de Abril há fila a partir da Amora.

Nos acessos norte à Ponte 25 de Abril e no Eixo Norte Sul há fila a partir da zona do Aqueduto das Águas Livres.

Na 2ª Circular em direção a Sacavém há fila entre as Torres de Lisboa e o radar. No sentido contrário há paragens entre o relógio e o Campo Grande.

Porto - 16:50

Trânsito cortado na A4 no sentido Amarante / Porto, devido a acidente junto ao nó de Campo, no km 19.4. Alternativa para o Porto é sair no nó de Campo para a A41 ou N15 ( colisão de pesado com ligeiro )

Lisboa - 16:30

Na sequência do acidente na Ponte Vasco da Gama com um pesado que se incendiou ainda está cortada a Ponte no sentido sul / norte assim como os acessos à A12 / Ponte Vasco da Gama pela A33 e IC3.

Trânsito Lento

No final da A2 em direção à Ponte 25 de Abril há fila a partir da Amora.

Porto - 16:30

Trânsito cortado na A4 no sentido Amarante / Porto, devido a acidente no km 19.4, junto ao nó de Campo. No sentido contrário circula-se sem dificuldades. Alternativa para o Porto é sair no nó de Campo para a A41 ou N15 (colisão de pesado com ligeiro)