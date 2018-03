Temporal condiciona reparação da ponte móvel do Porto de Leixões

A Administração dos Portos do Douro, Leixões e Viana do Castelo (APDL), afirmou, em resposta à agência Lusa, dispor de "todos os materiais necessários para conseguir reparar a avaria" numa das articulações do tabuleiro norte da travessia automóvel e pedonal entre Leça da Palmeira e Matosinhos.

"Assim que estejam reunidas as condições meteorológicas para se proceder à reparação, a mesma dura cerca de uma semana", referiu a APDL. A ponte está "interdita" devido a uma "avaria imprevista" registada na sexta-feira à noite, obrigando ao desvio do tráfego automóvel para o viaduto da autoestrada A28.

A APDL garante transporte gratuito de passageiros com autocarros a circular de "dez em dez minutos" durante o dia até que à reparação da avaria.

As paragens deste transporte localizam-se, em Matosinhos, no acesso nascente à Ponte Móvel (junto à paragem da Resende) e, em Leça da Palmeira, por baixo da Ponte (junto à paragem dos STCP), indicou no sábado a APDL.

Portugal continental e os arquipélagos dos Açores e da Madeira vão ser afetados a partir de hoje pela passagem da depressão "Gisele", que vai trazer chuva e vento forte e agitação marítima, disse esta terça-feira a meteorologista Ângela Lourenço do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA). Todos os distritos de Portugal continental vão estar na quarta-feira sob aviso amarelo, uns devido a agitação marítima e outros por causa da chuva e vento forte, acrescentou o IPMA.

O IPMA emitiu também aviso amarelo entre as 15h00 de quarta-feira e as 06h00 de sexta-feira para toda a costa portuguesa devido à agitação marítima, prevendo-se ondas de oeste com quatro a cinco metros, passando gradualmente a ondas de noroeste.

De acordo com a Marinha Portuguesa, as barras de Caminha, Vila Praia de Âncora, Esposende, São Martinho do Porto e Ericeira estão hoje fechadas à navegação e as de Viana do Castelo, Póvoa do Varzim, Vila do Conde, Douro e a de Aveiro estão condicionadas.