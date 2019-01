Conduz na grande Lisboa? Tire o pé do acelerador: a PSP tem operação nas estradas

Em comunicado enviado à TSF, a Divisão de Trânsito de Lisboa da Polícia de Segurança Pública (DT-PSP), informa que irá continuar a operação de fiscalização a condutores em excesso de velocidade até ao próximo domingo. A PSP recorda também que, apesar de estar com especial atenção a incidências de excesso de velocidade, outras infrações também estarão a ser controladas.

De acordo com o Código da Estrada, esta infração poderá ser punida com uma coima até 2.500 euros, uma sanção acessória que pode ir até dois anos, e uma subtração que no máximo pode chegar aos quatro pontos na carta de condução do infrator.