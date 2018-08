Construção civil: há 50 anos eram as crianças, agora são os reformados

A crise na construção civil continua mas o paradigma mudou. Há cinquenta anos era o trabalho infantil com crianças a trabalhar sem segurança. Agora são os reformados que regressam, precários e também sem segurança.

A denúncia partiu, esta sexta-feira, do Sindicato da Construção de Portugal que mostrou imagens para provar os casos graves que existem no setor. O sindicato aponta para o setor da reabilitação onde afirma existirem "cerca de 45 por cento de precários".

António Pinto Rodrigues escutou as denúncias do Sindicato da Construção de Portugal

Lutando contra a falta de mão-de-obra, em vez de empresários habilitados, há cada vez mais angariadores e patrões que apenas visam o lucro, acusa o Sindicato. São empresas não qualificadas que não cumprem as regras nem de segurança nem de contratação, fugindo ao fisco e à segurança social.

O Sindicato tem propostas para apresentar no sentido de ajudar a resolver os problemas do setor. Uma delas passa por trazer as autarquias para a solução, fazendo com que as obras apenas sejam licenciadas depois de prevenidas regras de segurança e de condições de trabalho.