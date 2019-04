Construtores de Stonehenge estiveram em Portugal antes da chegada a Inglaterra

São muitos os mistérios em volta do monumento megalítico. Há pouco tempo descobriu-se que, na sua construção, foi usado o Teorema de Pitágoras - apesar do matemático grego só ter nascido dois mil anos depois. Agora, a análise de restos humanos encontrados nas proximidades da estrutura foi comparada com outros, pertencentes ao mesmo período, o que determinou a sua origem. Sabe-se que o grupo de homens e mulheres do Neolítico que deixou a Turquia, há oito mil anos, se dividiu em dois: um dos grupos cruzou o Danúbio em direção à Europa central; o outro atravessou o Mediterrâneo até à Península Ibérica.

Partindo do território que hoje é ocupado por Portugal e Espanha, cruzaram França e entraram no Reino Unido através do País de Gales e sul de Inglaterra, em 4.000 a.C.. O estudo, publicado pela revista científica Nature , demonstra que o ADN dos primeiros agricultores britânicos era semelhante ao de outros seres humanos neolíticos que viviam na Península Ibérica.

Embora as Ilhas Britânicas fossem então povoadas por pequenos grupos de caçadores, a análise de ADN mostra que estes não se misturavam com os novos habitantes vindos do Mediterrâneo.

Cerca de 1.500 anos depois da chegada desta população ao Reino Unido, dá-se o fim do Neolítico (cerca de 2.500 a.C.), e os descendentes dos primeiros agricultores desaparecem, sendo substituídos por uma nova população proveniente da Europa continental. Comprova-se cientificamente que a população da Grã-Bretanha sofreu duas mudanças genéticas em apenas dois mil anos.