Consultor técnico de Sócrates pode assistir ao sorteio do juiz de instrução

A TSF sabe que, além das defesas dos arguidos, o consultor técnico que os advogados de José Sócrates exigiram que testemunhasse o sorteio já foi notificado pelo tribunal, caso queira comparecer.

O sorteio eletrónico em que será feita a distribuição dos processos está marcado para esta sexta-feira às 16h.

Na prática, numero do processo será inserido no computador e entregue de forma aleatória a um dos dois juízes no Tribunal Central de Instrução Criminal: Carlos Alexandre ou Ivo Rosa. O documento será depois impresso e assinado pelo magistrado que presidir ao sorteio, formalizando o resultado.

Na próxima fase processual será Carlos Alexandre ou Ivo Rosa a decidir se o processo segue ou não para julgamento.

No primeiro caso, Carlos Alexandre assumiu as funções de juiz de instrução durante o inquérito, autorizando a maioria das diligências solicitadas pelos procuradores do caso, sob a critica cerrada da defesa. Já Ivo Rosa tem um longo historial de conflitos com o Ministério Público, tendo rejeitado muitos dos pedidos apresentados pelos magistrados.

Depois de a maioria dos arguidos ter pedido a abertura de instrução, o processo organizado pelo Departamento Central de Investigação e Ação Penal, foi remetido eletronicamente para o Tribunal Central de Instrução Criminal esta quinta-feira.

A Operação Marquês tem 28 arguidos, entre os quais o ex primeiro-ministro José Sócrates, que é acusado de 31 crimes económico financeiros.