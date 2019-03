"Consumo de risco": dois copos ao almoço e ao jantar vão muito além da moderação

Faltam profissionais nas diferentes estruturas envolvidas no tratamento de doenças associadas ao consumo excessivo de álcool. Não é um problema exclusivo dos serviços de saúde públicos que se dedicam a esta área. Manuel Cardoso, subdiretor do Serviço de Internamento nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências (SICAD) considera que "é transversal às questões do SNS".

PUB

"As unidades de alcoologia e também os centros de respostas integradas, que são a primeira linha de resposta, (...) estão com problemas de recursos humanos. Há muito tempo que não há integração de novos profissionais", afirma.

Questionado sobre se o serviço prestado à comunidade neste campo é o adequado, Manuel Cardoso responde que "é o possível". "Precisa de haver um aumento de recursos em toda a linha", defende.

O subdiretor do SICAD admite que a resposta prestada é insuficiente

Uma das faces do problema que, segundo o subdiretor do SICAD, não tem merecido tanta atenção quanto a desejável é a questão da prevenção.

"Não estamos a fazer nada para [travar] o consumo de risco. Precisamos de ter uma intervenção mais próxima do cidadão e que tem de acontecer nos cuidados primários, fundamentalmente. Tem de passar por uma resposta cultural", diz.

Manuel Cardoso sublinha que as questões ligadas à prevenção são muito importantes num país que continua a olhar para o consumo de álcool de uma forma benevolente. O subdirector do SICAD exemplifica: "Pode ter-se uma vida ativa, normal, e consumir um ou dois copos de vinho ao almoço, um ou dois copos de vinho ao jantar, muitos dos portugueses ainda arranjam uma bebida espirituosa para acompanhar o fim da refeição,... Esta quantidade de álcool vai muito além da moderação."

"Está definido que o baixo risco é não ir além dos dois copos ou duas cervejas por dia, no caso dos homens, e uma para as mulheres. Quando nós duplicamos ou triplicamos isto, quando isso se transforma numa prática, o risco de vir a ter problemas relacionados com estes consumos é enorme", garante.

Manuel Cardoso diz que os hábitos de consumo de álcool dos portugueses constituem um risco

O último inquérito promovido pelo SICAD em 2017 revela um aumento do consumo de álcool, com especial incidência entre as mulheres e as pessoas com mais de 35 anos.