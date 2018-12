Contagem decrescente começa esta quarta-feira. Ponte 25 de Abril vai ter 720 dias de obras

As obras na Ponte 25 de Abril começam esta quarta-feira e vão durar 720 dias, ou seja, só vão estar terminadas no final do ano 2020.

Fonte da Infraestruturas de Portugal garantiu à TSF que, apesar de demoradas, os trabalhos não vão ter qualquer impacto no trânsito.

Para quem atravessa a ponte todos os dias, as situações mais complicadas e que vão implicar condicionamentos, vão acontecer aos fins de semana, entre as 23h00 e as 8h00 do dia seguinte.

Será esse o período do dia escolhido para fazer intervenções que impliquem reduzir o número de faixas na travessia. No caso da ferrovia, as obras de reparação também vão ser feitas durante a noite pelo que, também neste caso, não afetará a circulação, confirmou a mesma fonte.

A obra foi orçamentada no valor de quase 13 milhões de euros.