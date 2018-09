Coro e Orquestra Gulbenkian interpretam bandas sonoras épicas

Apocalypse Now, 2001: Odisseia do Espaço, West Side Story e Kill Bill são apenas alguns dos filmes que inspiram o concerto do Coro e da Orquestra da Fundação Calouste Gulbenkian.

"Música no Cinema" tem repertório para todos os gostos. Ouça a peça sobre o concerto que decorre em Lisboa

O repertório de música clássica associada ao cinema foi escolhido pelo público, a partir de uma seleção de 30 músicas, numa votação online que decorreu entre abril e maio.

Depois de eleitas 11 bandas sonoras, e após vários ensaios, o resultado pode ser ouvido amanhã à noite no parque Vale do Silêncio, nos Olivais, em Lisboa.

A iniciativa "Música no Cinema" é dirigida pela maestrina Joana Carneiro e insere-se no Festival Lisboa na Rua, da Empresa de Gestão de Equipamentos e Animação Cultural (EGEAC). Joana Gomes Cardoso, presidente da instituição, garante que há repertório para todos os gostos.

"Há uma mistura de vários estilos, várias idades, várias gerações, que é também muito o tipo de programas que nós tentamos proporcionar. Por exemplo, que uma família de várias gerações possa, cada um deles, identificar-se com algo."

Para ouvir há composições de Mozart, Wagner, Strauss, Verdi e Beethoven, entre outros compositores. Na hora de eleger uma banda sonora, a maestrina Joana Carneiro confessa, entre sorrisos, que a tarefa é difícil.

"Eu acredito que o público é soberano, por isso aceitei como uma verdade absoluta e maravilhosa esta seleção."

A 9ª Sinfonia de Beethoven, imortalizada no filme "O Clube dos Poetas Mortos", realizado em 1989 por Peter Weir, é um dos exemplos do que se vai poder ouvir.

André Henriques, que é solista barítono no 4º andamento, confessa que a composição lhe transmite alegria e desejo de mudança. A seu lado terá outros três solistas, incluindo a soprano Cristiana Oliveira.

"Acho que o público vai vibrar porque o programa é todo incrível, e com a conexão aos filmes, ainda por cima, aquelas imagens que nos ficam e que associamos à música, e a música faz lembrar momentos dos filmes, portanto que é um concerto fantástico."

A TSF assistiu ao ensaio geral e garante que vale a pena. Agora é esperar pelo concerto, este sábado às 21h30 no Vale do Silêncio, nos Olivais, em Lisboa.

Um conselho? Chegue cedo para marcar lugar, porque a entrada é gratuita.