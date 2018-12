Correr na muralha da China? Nada que o embaixador de Portugal em Pequim não tenha já pensado

Foi professor do Ensino Secundário até poder ser embaixador. Soube cedo que era a carreira diplomática que queria seguir. Cumpriu o serviço militar obrigatório e hoje garante que "a tropa" o "ajudou a ser melhor diplomata". José Augusto Duarte, hoje com 55 anos, já passou por Washington, Bruxelas, Madrid e Maputo. Agora está em Pequim.

Anteriormente, foi assessor do Presidente da República, mas sabia que não terminaria o mandato que diz ser "demasiado longo para quem tem apenas mais 10 anos de carreira pela frente".

Já Gonçalo é médico. Está no primeiro ano de internato, no Hospital de Santa Maria. Está a tirar a especialização em farmacologia clínica, mas admite um dia vir a ser diretor de qualquer coisa. "É possível. No Infarmed ou na Direção Geral de Saúde".

Já lá vai o tempo em que mudava de casa e de escola, a cada movimento diplomático e a cada novo posto do pai. A vida de filho de embaixador tem os seus momentos e as suas " birras". Mas foi uma experiência feliz. Agora, vai de visita e o tempo não chega para tanto mundo.

O pai gosta de correr, foi atleta de competição. O filho é menos dado ao "sacrifício físico". Os dois são do Sporting e andam de sorriso aberto este Natal, mas não sofrem com o futebol.

Gonçalo é mais tímido, José Augusto mede as palavras quando despe o fato de embaixador.

José Augusto Duarte e Gonçalo Duarte. Pai e filho foram os convidados deste "Uma questão de ADN"

"Uma Questão de AND", um programa de Teresa Dias Mendes, para ouvir esta quinta-feira, depois das 19h00.