Correr na muralha da China? Nada que o embaixador de Portugal em Pequim não tenha já pensado

Foi atleta de competição e uma hora de corrida matinal ajuda-o a arrumar as ideias. É um homem da causa pública, que já esteve em Washington, Bruxelas, Madrid e Maputo. Em Belém foi assessor de Marcelo Rebelo de Sousa. Pequim é a morada atual do embaixador José Augusto Duarte. Nǐ hǎo, nǐ hǎo ma.

TSF - O que acabei de perguntar foi "olá, como vai" que é uma coisa muito simples?

José Augusto Duarte (JAD) - Nǐ hǎo é o "olá, bom dia". O nǐ hǎo ma é "como está". E se a pessoa diz Wǒ hěn hǎo quer dizer que está bem.

E é um cumprimento corriqueiro na rua ou mesmo nos corredores diplomáticos ou é um bocadinho mais elaborado?

Eles têm a fórmula como os portugueses têm do você e do tu. Nin quer dizer tu, se for diplomático, mais formal, deverá ser nǐn hǎo que é o tratamento por você. Como está você, ou como está

Era o que eu deveria ter feito, então?

Não, de todo.

Bom, o embaixador está agora de férias em Lisboa, este é um tempo em família, apesar de continuar a trabalhar muito e, seguramente é um tempo que aproveita para estar mais com os filhos. Olá Gonçalo, em português. Olá, como vai. O Gonçalo é médico no Hospital de Santa Maria, está no primeiro ano de internato, a tirar a especialidade em farmacologia clínica. Tem 28 anos e passou uma boa parte da sua vida a mudar de cidade.

É verdade.

Que vida é esta, de filho de embaixador?

É a minha. Pronto. Não tenho propriamente termo de comparação. Mas, é interessante e tem muitas histórias. É feliz.

Lembra-se da primeira mudança?

Lembro-me sim. Foi para Washington, no inverno de 95. Lembro-me bem do frio e da viagem que foi muitas horas.

Que idade tinha o Gonçalo?

Quatro anos, cinco anos.

Muito pequeno, portanto. Tinha apenas a noção de que ia andar de avião

Sim, de que ia andar de aviação e que de facto a chegada.. absolutamente exausto, com aquele frio que era, para mim, totalmente novo.

Não havia neve...

Havia neve na altura. Havia. Muita.

E, portanto, um mundo novo. Uma descoberta.

Absolutamente. Uma casa nova, um espaço totalmente novo, mas, na altura já estava o meu pai à nossa espera.

Talvez a língua...

Foi o mais difícil. O ensino até lá tinha sido em português e depois começar o inglês foi um bocadinho, foi um bocadinho diferente e teve, naturalmente, as suas dificuldades.

Imagino que o senhor embaixador também tenha essa memória, dessa primeira em que... não havia irmã.

Já havia, mais pequenina. Tinha meses

Ela então é que não se lembra de nada, seguramente.

A Sofia não se lembra, com certeza de nada. O Gonçalo estava com quatro anos, quase cinco nessa altura, quando chegou a Washington. Efetivamente foi numa altura em que nevava bastante em Washington e, nas vésperas do blizzard de 96, foi numa altura em que um nevão deixou a cidade de Washington isolada durante uma semana. Foi mais ou menos a entrada deles.

Deram nas vistas

Em Washington sim

Chegaram e bloquearam logo a cidade

Foi uma chegada intensa. E, sim, tenho boa memória disso. Cheguei em outubro, eles chegaram em novembro. Foi primeiro, para arranjar casa e ter a já vida instalada, do que levar duas crianças pequenas e a minha mulher... a minha mulher foi com os meus filhos em dezembro. Isto foi de facto um hábito que se manteve ao longo dos anos. porque acabei por cada vez que mudava de casa, de posto, eu ia sempre primeiro, arranjava as coisas, instalava e depois eles iam a seguir.

Nessas várias mudanças, como dizia há pouco, Washington, Bruxelas, Madrid, porque a partir de Maputo o Gonçalo já não segue viagem com os pais. Já está aqui a tirar o curso na altura. E portanto... ficou sozinho?

Enfim, fiquei sozinho na casa dos meus pais

Ficou a viver sozinho, não quer dizer sozinho no sentido de dizer que não ter outra família

Exatamente. Mas muito bem acompanhado com visitas muito frequentes, aos avós, e tudo mais. De todo abandonado.

Às vezes até frequentes demais, não?

Vamos dizer que sim.

Talvez, terá sido uma época de outras descobertas, também. Mas o que ia perguntar é se, nestes vários trânsitos, por várias capitais, por vários países, para o pai é a profissão que escolheu, "it cames with the job", para os filhos, perceber essas mudanças é um pouco mais difícil.

Nós de madeira geral temos uma visão romanceada, digo eu, daquilo que poderá ser a vida familiar dos diplomatas. Ou seja, imagina-se o glamour das viagens, o interesse da diversidade, da descoberta e do conhecimento. Tudo isso é verdade

Uma vida boa. Há muito essa ideia.

Sim, mas. Toda a moeda tem um verso e um reverso. E toda a vida tem as componentes boas também tem o seu próprio preço. Estar a levar os miúdos a mudar de vida constantemente, ao ritmo da nossa própria carreira, é uma inevitabilidade

Pesa

Pesa e pesa na nossa consciência quando formos exigentes connosco próprios. Porque aquilo que os miúdos passam a gostar com o tempo não é da descoberta, mas é o contrário. É da segurança e da identidade com o seu próprio grupo escolar. Com os seus colegas, os seus amigos, onde se integram, onde têm os seus valores comuns. Ora, se anda a mudar o tempo inteiro, ele está constantemente a ser desenraizado, dessas identidades que lhe dão essa segurança para além da segurança familiar. Portanto, isso acaba por dar sempre a sensação de

Há sempre uma angustiazinha...

Um desenraizamento. Há um enorme enriquecimento que se vai ganhando ao longo da vida, mas há uma exigência constante daquilo que é a capacidade de adaptação que é mais rigorosa para os familiares do que é propriamente para os profissionais da diplomacia. Porque eles têm o seu próprio meio e vão contactar com pessoas que na prática são interlocutores da mesma profissão e que sabem exatamente as mesmas dificuldades com que todos passamos. No caso dos miúdos não é isso, porque os outros estão lá e continuarão lá, na sua própria vida. Estes é que vão e que veem.

O Gonçalo lembra-se, nesse percurso, de alguma birra, de algum debate mais ...

Vários. Lembro-me de várias birras. Sim, em todas as fases lembro-me de.. já para o fim da minha estada nos Estados Unidos, de ter bastantes amigos, ter tido um período inicial, como tínhamos dito, um bocadinho mais difícil por causa da língua, mas já ter alguns amigos e, portanto, ter alguma relutância em abandonar os Estados Unidos. E o mesmo se passou quando me vim embora da Bélgica, de Portugal e de Espanha, também. Aconteceu em todos os casos. Se calhar a ida para Madrid foi, para mim, um bocadinho mais difícil porque estava no pré-auge da minha adolescência. Foi a transição mais difícil. Direi eu.

Nesse percurso, até se fixar, novamente em Portugal, quando é que decidiu que queria ser médico?

Foi relativamente tarde, aos 16/17 anos. Estava muito indeciso entre seguir uma carreira de economia, que também sempre me fascinou, desde os 12/13 anos em que comprava livros de economia, por interesse e achava muito estimulante, inclusive convencia o meu avô a comprar ações e coisas que achava o mais engraçado do mundo.

E ele comprava?

Comprava. Sim, sim. Lucro incerto, mas acontecia mesmo.

Capitalismo popular.

Já o pai nunca foi nessa conversa...

Não, de todo.

E, portanto, a decisão foi relativamente tardia. Eu achava, na altura, que as partes mais nobres da medicina, de poder ajudar e dar alguma satisfação pessoal para além da satisfação natural que também terá a economia, na altura, eram muito atrativas.

Na altura...

Continua a ser muito atrativo. Eu estou agora de saída de um banco de 24 horas e ontem à noite diagnostiquei um menino de seis anos com uma amigdalite, uma coisa simples, dei um antibiótico e ele, no final dei-lhe uma espátula de madeira, para me despedir dele, e ele deu-me um abraço e quase que chorou. Continua essa parte humana a estar perfeitamente viva e vale sempre a pena.

Esta formação em farmacologia clínica é o seu lado mais científico a falar. Esta sedução pelo ciclo de vida do medicamento. Quando terminar esta sua especialidade imagina-se a fechar-se num laboratório ou num escritório ou numa sala para trabalhar mais essa área e abandonar o lado clínico?

Efetivamente não sei. Eu gosto efetivamente muito da parte clínica e é enriquecedora e satisfaz, a nível pessoal, quando corre bem. Às vezes não corre e nessas alturas são efetivamente mais frustrantes. O que mantenho sempre é uma curiosidade muito grande, da parte de descobrir uma resposta certa ou a resposta mais correta, em relação à eficácia ou à segurança, ou à durabilidade de uma intervenção. É sempre atrativa. E essa curiosidade natural alimenta em mim uma grande energia. E isso terei sempre na farmacologia. Se estarei num gabinete no Infarmed ou na DGS. É possível.

Muito bem. Teremos aqui um futuro diretor de qualquer coisa. Foi uma surpresa esta escolha dele, pela medicina?

Relativamente. Foi relativamente uma surpresa. Porque

Para já porque ele tinha mais jeito para os números, para esse lado mais científico do que propriamente para o contacto com as pessoas?

Eu tive algumas dúvidas durante algum tempo, devo dizer. Porque ele tem este lado material. Desde miúdo que gosta de fazer contas e gosta de ganhar dinheiro. E eu imaginava-o mais outras coisas.

Temia que ele tivesse pouco jeito para lidar com as pessoas ou menos jeito para lidar com as pessoas? Não é curar as pessoas, atenção, não estou a falar disso.

Não é isso. mas ele tinha esse lado do abstrato da economia, mas também o gosto pelo material. Desde pequeno. É uma pessoa possessiva com as suas coisas. As minhas coisas. É muito territorial. E imaginava outras coisas. Mas depois percebi que não. Enfim, as pessoas também crescem e evoluem por si próprias, respeitam a sua natureza, e adaptam-se. Tanto pode fazer a medicina como pode fazer a investigação científica, estudar o ADN e fazer a adaptação do medicamento ao ADN, pode fazer o que entender

E até pode tirar outro curso, mais virado para as economias

E pode ... não sei, vamos ver.

Quem sabe, quem sabe.

Veremos. O que temos visto também é que há uma certa tradição, em Portugal, de muitos médicos terem uma participação na sociedade bem mais vasta e ampla do que apenas o exercício da sua função. Temos vários médicos escritores, temos vários médicos pintores, temos vários médicos com intervenção social e política bastante ativa na nossa sociedade. Muitos casos desses. A exigência que se põe para entrar numa faculdade de medicina, a exigência que se põe para sobreviver e superar todos os obstáculos que existem num curso de medicina, dão-lhes uma robustez e uma estrutura que lhes permite também querer não ficar apenas limitado que tirou o curso mas a ter ambições mais vastas. Eu, pessoalmente, é para aí que antevejo o que meu filho, mais tarde ou mais cedo, pouco a pouco, paulatinamente irá fazer, e já está, de alguma forma a fazer, porque gosta de investigar, publica artigos, gosta de dar aulas. Portanto eu acho que a natureza se encarregará de fazer isso.

Define o seu filho como um marrão?

Ele é uma pessoa de.. se é para marrar ele marra tudo e sabe tudo. E se é para partir a loiça parte a loiça toda a seguir. É tudo muito intenso.

Há de dar jeito para qualquer complicação de saúde lá em casa. uma constipação, uma gripe..

Isso não tenho bem a certeza.

Porquê?

Isso não tenho nada a certeza de que seja assim.

Nós sabemos que os médicos não devem dar consultas à própria família.

Nesse apeto aí acho que o código deontológico

Mas aquelas "ai dói-me a garganta", aquelas coisas simples...

O pai deve ir ao médico. Ou então outras respostas mais comuns "isso é normal o pai já tem 55 anos, é normal que tenha isso assim" ou então "é a idade, não há nada a fazer, é aceitar e isso daqui a uma semana passa". Contemporiza sempre, não liga.

E o senhor embaixador quando é que decide que vai correr o mundo.

Pois, eu ao contrário do meu filho, nesse aspeto foi uma coisa muito precoce. Eu desde muito cedo que sabia que queria ir para a carreira diplomata. E ter tido algum mérito nos concursos de admissão, em fazer o que queria, mas também tive alguma sorte. Acho que nessa coluna, sinceramente, com toda a humildade, digo que tive alguma sorte. Desde muito cedo que soube que gostava de duas coisas. Eu gostava de história e gostava da identidade dos outros, sinto-me bem na diversidade e no desconforto da descoberta, onde a pessoa não se sente identificado com o que está à sua volta. Eu andava no nono de escolaridade quando tinha a certeza absoluta que queria fazer história para depois ir para a carreira diplomata.

E nunca houve nada nesse percurso, não digo percurso de estudante, mas depois, quando finalmente entramos na fase dos concursos que o fizesse vacilar?

Não, vacilar não. O que foi, foi que... quando eu acabei a faculdade fui fazer o serviço militar obrigatório, que acabava no ano seguinte ao ter entrado no serviço militar obrigatório. Foi um ano divertido, foi um ano enriquecedor do ponto de vista pessoal, de alguma forma, devo-lhe dizer.

E aprendeu a fazer uma cama...

Já sabia, já praticava com alguma regularidade.

Fez amigos, é isso que quer dizer?

Fiz amigos e sabe, fiz amigos de regiões completamente diferentes da minha, de gente completamente diferente

De mundos diferentes

De mundos completamente diferentes e valoriza-se o ser humano na descoberta pelo ser que ele é. Devo dizer-lhe que, de alguma forma, até me ajudou a ser, hoje em dia, a ser melhor diplomata.

A tropa?

A tropa ajudou-me a fazer isso. o serviço militar obrigatório ajudou-me nesse sentido, na formação como homem. Eu hoje gosto, efetivamente, de descobrir as pessoas para além do cliché e do lugar comum. Gosto de ler a linguagem corporal, a linguagem facial que as pessoas têm. Gosto de ver a sociedade no contexto em que elas se envolvem. É uma parte muito importante do meu trabalho, mas também já é quase um defeito profissional que acarreto, de ver isso o tempo inteiro. O serviço militar de alguma forma ajudou-me a integrar, com gente improvável, com gente que não era do meu contexto, a superar essas dificuldades e a desfrutar profundamente disso. Isso foi importante.

E tem umas boas histórias.

E então, quando acabei, o serviço militar obrigatório não havia concurso para a carreira diplomata.

Então e as boas histórias?

Não sei a que é que o meu filho se está a referir. Não faço ideia. Mas há sempre histórias. Em todo o lado, há sempre histórias, do quer que seja. Mas, então acabado o serviço militar fui dar aulas de francês e de economia, no ensino secundário, quando houve, a seguir, concurso para a carreira diplomata. Concorri e entrei. E cá estou. Há 28 anos. Na carreira diplomata.

Foi atleta de competição. Isso ..

No secundário. Ou seja, acabei qua do entrei na idade adulta, depois não dá para fazer mais nada. Competi, efetivamente, a nível nacional. Gostava da corrida

E continua a gostar

Gosto bastante. E na tropa ainda ganhei a medalha de mérito desportivo. Tem piada a sensação da superação física, alimenta o sacrifício que se possa ter. Eu gosto de alimentar esse lado estoico, que nós temos de ter um bocadinho.

Mas hoje em dia já só faz corrida de manutenção?

Sim.

Ou ainda se tenta superar, algumas vezes?

Não, tento, tento. Isso fica sempre. Para fazer manutenção tenho de fazer sozinho. Se estou com uma pessoa instintivamente tento acelerar sempre o passo.

Portanto é competitivo

Sou, sou um bocado competitivo. Mas é instintivo. Quando temos companhia é a sensação de que estamos a superar o outro. É mais fácil do que estar-se a superar a si próprio.

É mais desafiante. O Gonçalo acompanhou estas corridas, alguma vez?

Algumas. Admito que muito poucas. Estou a ser generoso.

É pouco dado a sacrifícios

Isso é verdade.

Então não herdou essa costela?

Talvez de outras formas, mas essa parte especificamente física acho que não

A melhor historia que tenho para contar relativamente ao meu filho, a relação que tem com isso,... aquela ilusão que os pais têm de que os filhos são uma continuação ou de fazerem as coisas como consideramos ser mais certas. O Gonçalo era pequenino e gostava genuinamente de comer e de se divertir. Era muito gordinho quando era pequenino. Então, vamos correr um bocadinho. Ele começou a correr e disse "ó pai, agora temos de parar, eu já estou a transpirar". Esta é a visão do Gonçalo relativamente ao desporto. E de vez em quando lá faz mas

Assim que começa a transpirar, temos de parar. Sim, porque ele agora não é gordinho, convém dizer. Pelo contrário. Leva mais um bocadinho de tempo a transpirar. Embora isso às vezes não esteja associado, a quantidade de massa gorda...

A questão é sempre, com moderação. Vamos lá ter calma.

A verdade é que, no meio de todas estas mudanças há um regresso a Portugal que encaixa com a eleição do presidente Marcelo Rebelo de Sousa. Antes tinha recebido, em Maputo, o prémio de melhor embaixador económico do ano. estávamos em 2016. De certa forma um embaixador também é um conquistador? Conquistador de investimentos?

Ah, nesse sentido, sem dúvida. Sem dúvida que sim. Vamos ver uma coisa. Os diplomatas cada vez mais devem medir a eficácia, a qualidade e a eficiência do seu trabalho através de coisas tangíveis, concretas. E não apenas uma coisa abstrata. A pessoa deve ser avaliada pela mais valia que dá à sua gestão e não apenas por fazer a gestão corrente. Sem ter feito asneiras, digamos assim. O patamar de exigência hoje em dia é muitíssimo mais elevado. Não estamos apenas a representar um Estado, estamos a conquistar efetivamente. E os outros fazem exatamente a mesma coisa. Quando estou em qualquer sitio compito com... se é para atrair investimento para o meu país ou para apoiar os investidores do meu país em países terceiros ou mais comércio ou a exposição dos nossos criadores artísticos, culturais... estamos a competir com os outros que também querem a mesma coisa. E, portanto, todos procuram maior internacionalização dos seus artistas, maior internacionalização dos seus criadores artísticos e culturais, maior internacionalização da sua economia, dos seus agentes económicos. E, portanto, nós temos de convencer efetivamente os outros que temos mais mérito, que temos mais interesse. E isso é um trabalho constante. Sim, sem dúvida, nesse aspeto temos de lutar pela vida à séria.

Lutar pela vida, é uma boa expressão. Lá fora, a lutar pela vida. Agora, em Pequim onde já foi, neste primeiro ano, já deu um ar de graça, se me permite esta informalidade, levando mais artistas e mais Portugal até à China. Que não é um mercado fácil

Estamos a falar daquele que é o maior mercado do mundo. É uma nação com 1.3 biliões de habitantes. Não nenhuma nação nem nenhuma região do mundo que se compare à dimensão que tem a China, hoje em dia. A China tem uma avidez por cultura, mas também uma avidez por consumo. Imbatível. Nenhuma nação do mundo tem uma maior adesão àquelas imensas salas de espetáculo ou ao comercio como tem a China. A China hoje em dia é já o primeiro consumidor de produtos de alta gama e de luxo do mundo. portanto, todas as nações querem ter acesso aquele mercado. Todas as nações procuram um lugar ao sol, naquele mesmo mercado. Não acho que uma nação viva apenas do comércio, apesar de o comércio ser muito importante, aquilo que é o prestígio cultural de uma nação e dos seus criadores artísticos é extremamente importante para a forma como esses países são levados a sério no estrangeiro.

Diria que a China é o seu desafio mais

Complexo até hoje?

Sim. Sem dúvida. Tem uma diversidade, uma dimensão e uma concorrência que é importante. Que não é de subestimar. Há a barreira da língua, por muito que se aprenda

Sentiu-se agora, aos cinquenta e

5. cinquenta e cinco

55 anos como o Gonçalo sentiu, aos quatro, quando aterrou em Wahsington. Ou parecido.

Sim. Sabe às vezes depende da forma como a gente encara o medo e encara a diversidade.

Isso atravessou-lhe o espírito, ali um certo receio?

Atravessa, mas no bom sentido. Eu gosto disso. Eu gosto de sentir. Eu gosto da humildade que nos obriga a um sítio diferente. Eu gosto de sair da minha zona de conforto e de ser obrigado a fazer um esforço real para compreender e conhecer com profundidade aquilo que me rodeia. Eu não sabia nada sobre a China. Não fui para a China porque era um perito muito grande na China. Eu gosto de ir para a China porque não conheço nada. É uma oportunidade de, genuinamente, investir, estudar, ler tudo o que tenho a ler, conhecer as pessoas e descobrir. Eu gosto dessa sensação da descoberta. Esse desconforto é-me agradável. Essa descoberta.

É um desconforto que desafia

Que me desafia e me

O leva novamente para essa vertigem da superação

Permanentemente. Mais uma vez voltamos à mesma coisa e à parte inicial desse estoicismo. Também a parte física ou psíquica. Muitas vezes a superação física é unicamente psíquica, não é física.

Qual foi a primeira coisa que fez, para além daquelas que tinha de fazer e que decorrem da profissão, do trabalho, da função de embaixador, qual foi a primeira coisa que fez na China, assim que tiver uma oportunidade é isto que vou fazer, é isto que eu vou ver...

A primeira coisa que eu tinha como muito importante é que na apresentação de credenciais tentasse convencer o presidente Xi Jinping que tinha de fazer uma visita de Estado a Portugal

O que já aconteceu

O que já aconteceu.

Missão cumprida.

Essa era muito importante. Agora, para mim, há duas coisas que eu queria muito fazer

A Muralha da China

A Muralha da China, sem dúvida. E a outra coisa , era ouvir, ao vivo, o "Adeus minha concubina". Que é das óperas mais bonitas e mais ... com música tradicional chinesa muito bem composta, muito tocante e que tem, na prática, o sofrimento e a miséria humana que se passa numa parte importante da história chinesa, nomeadamente na Revolução Cultural. Gosto bastante dessa história e gosto bastante da forma como eles encaram tudo isso. Foi a antevisão daquilo que seria a minha descoberta paulatina pela literatura e pela cultura chinesa.

O Gonçalo já foi à China?

Já. Voltei à cerca de um mês de uma viagem de duas semanas.

E, agora é outro conforto. Vai-se de visita

Tenho obviamente naturais saudades dos meus pais e obviamente tenho muita pena, especialmente em culturas como a da China e de Moçambique, o anterior posto do meu pai, não poder estar mais tempo para visitar todas as maravilhas que lá existem. E apesar de tudo, duas semanas é muito pouco tempo para tudo o que a China tem para oferecer. Mas, adoro visitar. Adorei poder comer comida que havia à venda na rua

Nem sabia o que era?

Não fazia a menor ideia. Mas, experimentei

O Gonçalo não tem esses pudores, não é esquisito? O pai diz que sim, mas

Ouça.

Não, é tremendamente esquisito

Mas ele está a dizer que comeu tudo na China.

Não, não. Uma coisa ou outra. É muito piquinhas, não, não, de todo. Adora comer, mas tem de saber o que é.

Por isso é que eu introduzi aqui esta questão, comida de rua...

É uma descoberta. Gostei muitíssimo de toda essa experiência. Tive a oportunidade de viajar muito com a minha mãe - o meu pai obviamente estava em trabalho e teve poucas oportunidades de nos acompanhar - foi muito enriquecedor. A própria visita à Muralha da China, uma estada de três dias em Shangai.

E a Muralha da China fez até onde?

Já fiz duas vezes em trajetos diferentes.

Há uma corrida, sabe que há uma corrida

Eu sei. Pensei nisso. Eu tenho de saber é qual é a altura do ano porque Pequim... não dá para correr na rua. Basicamente são poucos os dias em que dá para correr na rua. É sobretudo o clima. O clima é profundamente agreste em Pequim. E, portanto, para ir para a Muralha da China tem de ser numa altura muita concreta em que uma pessoa não seja muito agredida pelo ambiente que o circunda.

Pelas temperaturas extremas porque aquilo é .. quando está frio é mesmo muito frio. É um frio que entra pelos ossos.

É muito frio e seco no inverno e é muito quente e húmido no verão. E, portanto.

Porque eu já fui à Muralha da China e subi meia dúzia de degraus e depois voltei. São degraus imensos. Cada degrau daqueles são três nossos.

Sim,

Em altura. Ou seja, exige um certo esforço físico. Ou se está em forma ou se não se está, não é fácil.

É uma das coisas mais únicas no mundo. é um momento com 8.000 quilómetros. Quer é uma coisa inimaginável para as dimensões europeias. 8.000 quilómetros de monumento é qualquer coisa. Foi construído nas condições mais adversas e mais inóspitas de separação e manutenção da paz. É uma coisa única e imperdível. Acho que é daquelas coisas que enfim que... será aquela bucket list. As coisas que uma pessoa deve fazer durante a vida, não a perder. Eu acho que a Muralha da China... aliás, Pequim tem várias coisas, também a Cidade Proibida, de alguma forma, é absolutamente imperdível. Não há nada semelhante

Noutra parte do mundo

São conceitos de poder.. filosofia de uma vida inteira que ali está. Não é só a beleza contemplativa do monumento em si, é o que ele significa, o que está por detrás dele. Acho isso fascinante. Mas uma coisa que não estava à espera de descobrir.... a mesquita do bairro muçulmano de Xian, onde começa a rota da seda, a antiga. Continua ativa desde o ano em que foi construída. No ano 742. São coisas únicas. E imperdíveis. E que nos dá uma certa humildade descobrir e conhecer.

E da experiência com o Presidente Marcelo Rebelo de Sousa. Estava aqui o Gonçalo muito instalado na sua vida, tranquilo, sossegado, na sua casa, e agora, "não estou a acreditar, regressar, agora?"

A Teresa está a brincar, mas acertou em cheio. Foi isso mesmo que aconteceu. Ele disse "estou perder a minha privacidade". Dentro da nossa própria casa. estava muito habituado, tinha ficado com o carro da mãe, ficado com a casa dos pais... isto agora não era previsível. Estava muito pouco tempo em Maputo, tinha de vir para cá. Mas ele pouco tempo depois também saiu de casa,

Ora pois..

Arranjou uma casa mais perto da faculdade

Ganhou asas e voou

Ganhou assas e voou. Tem o seu salário, a sua independência, a sua vida. É normal e mais prático. É mais prático do que viver na Linha e vir para Lisboa todos os dias e enfrentar o trânsito

Mas, estávamos a falar dessa experiência com o presidente Marcelo Rebelo de Sousa. Na altura falou-se muito que se formaria uma dupla quase perfeita. Porque são os dois muito ativos. Que era uma parceria win win como será agora. Um diz mata e outro diz esfola.

De alguma forma sim. O nosso Presidente da República como pessoa, como ser humano, é bastante singular. Mas tem uma coisa de que nem sempre se fala muito que é, tem uma intuição e uma inteligência emocional muitíssimo particular. Eu acho que ele é brilhante com inteligência, intelectual e abstrata, do que sabe e do que conhece, com capacidade e carisma de rapidamente toma o espaço de onde vai e onde está, mas fala-se menos do que é a intuição e a capacidade que ele tem de decifrar as pessoas, os interlocutores na forma como os interpreta rapidamente. E isso é muito muito rápido. E essa intuição dá-lhe uma capacidade de genialidade. Honestamente.

Foi surpreendido alguma vez por telefonemas fora de horas?

Somos todos. Inevitavelmente sim.

Não porque houvesse uma emergência, porque...

Não, porque estava a ler um papel e tinha uma determinada dúvida e portanto ... sim, aconteceu algumas vezes.

Portanto, confirma-se. A história repete-se.

A história repete-se.

Os anos vão passando por Marcelo de Sousa mas...

Sim. Sem dúvida. Algumas situações concretas em que me telefona a hora mais tardia, em que estava a dormir e acordei. E que ele estava a ler uma página que eu tinha escrito e portanto uma pessoa tem de acordar e focar imediatamente

E nem pergunta se está a dormir ou não. Acha normal que as pessoas atendam

Às vezes pergunta, tenho pena, mas continua a conversa normal.

Temos pena mas eu preciso mesmo de esclarecer esta dúvida

Tirar esta inquietação em que eu estou

De certa forma teve alguma pena de deixar essa função?

Bastante. Porque, do ponto de vista pessoal, são momentos insuperáveis. Aí sim, tem histórias infindáveis que enriquecem a nossa existência. Mas, sabe, a minha estabilidade familiar e profissional é estar na minha carreira e voltar para aquilo que era o quadro externo. E portanto, quando aceitei esse convite do Presidente da República, disse logo "aceitaria e teria o maior prazer, a maior honra em trabalhar com ele mas tinha um problema, que para mim os mandatos presidenciais eram muito longos". E eu estou a 10 anos da reforma. O tempo passa muito rápido e eu tenho também uma carreira para fazer e gostaria de ter o resultado de alguma coisa que invisto naquilo que eu próprio faço

Então deixe-me perguntar, sendo a China, o seu desafio mais complexo, como dizia há pouco, qual é aquele canto do mundo de onde gostava de não terminar a carreira sem poder estar...

O problema é que há muitos cantos do mundo onde eu gostaria muito de ir não tenho já tempo útil na profissão para fazer isso. Mas deixe-me dizer uma coisa. Não há sítios perfeitos. Ou seja, no sentido abstrato de dizer eu gostaria muito de ir para o país A ou o país B. Não podemos dizer isso. Vai depender do contexto. E há países que podem ser muito interessantes, potencialmente, mas, ou porque mudou um presidente ou porque mudou uma opção política, ou porque qualquer coisa correu mal, e o contexto muda completamente. O diplomata, o embaixador é sempre aquele que promove e valoriza o seu país, no país onde está e, também, ao mesmo tempo, tenta decifrar e desmontar aquele país onde está junto dos seus compatriotas e valorizando esse mesmo país. Aproximando as partes. Ora, há presidentes e chefes de Governo que nesses mesmos países nos facilitam ou dificultam a vida.

Um pai diplomata, Gonçalo, obriga a passar muitas horas em ambientes menos informais, que decorrem da própria função.

Alguns, mas, honestamente, acredito que tenha sido bastante protegido desses momentos. Obviamente que há algum contato, mas nada de dramático.

E depois há o momento em que se despe a pele de diplomata e só se é pai

Sim, todos os dias.

Queria saber é se ele sentia isso ou se, de alguma forma, estava sempre lá a figura do diplomata

Ouça, com crescente dificuldade. Mas, é sempre o senhor embaixador que entra em casa.

É verdade.

E brincavam com o pai, às vezes. O senhor embaixador está a dizer que não se pode fazer, é melhor não fazer.

Não, com certeza continuamos a brincar.

O tempo foi mal utilizado. Não brincavam. Brincam na mesma.

Mas agora até acho natural que brinquem mais, agora que são adultos. Quando são mais pequenos é que pode haver algum pudor. Se o pai se zanga

Nunca tive grande autoridade. Bem tentei essa afirmação, mas nunca consegui muito. Nem com ele nem com a irmã

Obviamente que mantém essa pele. O meu pai também é um trabalhador assíduo. Em qualquer horário que seja. Portanto, continua a encarar esse papel fora do

Leva o trabalho para casa

Sem dúvida. Nesse aspeto está sempre aliado uma coisa à outra

O pai teve alguma alcunha nestes anos todos. Até por força dessa passagem por várias cidades?

Nada assim...

Mr Embassador...

Sim, é o fácil

Quantas línguas o Gonçalo fala?

Quatro. O francês, o inglês, o espanhol e o português.

Que provavelmente não falaria tão bem, digo eu, se não tivesse passado por esta...

O meu francês já está francamente debilitado. Mas estando em Portugal obviamente não teria tanta facilidade, especialmente pela exposição social aos contextos, onde a aprendizagem é francamente mais fácil.

E o chinês, não?

Aí tenho de facto uma muralha insuperável.

Nem a brincar. O senhor embaixador e o senhor doutor são, nesta altura, homens relativamente felizes, se é que ligam à bola, não muito mas são sportinguistas, não é?

Sim, somos sportinguistas.

E, portanto, este Natal vai ser um bom Natal

Está a correr bem.

Melhor que o ano passado

Estou muito feliz. Profundamente satisfeito.

Costumam ver os jogos juntos?

Muito feliz também não é caso para tanto. Podemos ficar um bocado mais felizes ainda.

Não vamos exigir a perfeição, mas,

Mas, porque não? No ano passado estava péssimo. Agora está um bocado melhor, é verdade.

Já vi que não são propriamente... acompanham o futebol sem uma relação muito intensa

Tenho uma relação relativamente agnóstica com aquilo. Quando corre bem, corre bem. Entusiasmo, é mobilizador. Mas, também, quando corre mal mais vale ignorar certas coisas.