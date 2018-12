Corrida de Natal limita trânsito no centro de Lisboa no domingo

Entre as 08h30 e as 13h00, haverá condicionamentos de trânsito em várias artérias da cidade devido à realização do Grande Prémio de Natal EDP, alerta o gabinete de imprensa da Câmara Municipal de Lisboa.

A prova começa na Avenida Marechal Teixeira Rebelo (junto ao Hospital da Luz), seguindo pela estrada da Correia, Rua Maria Brown, Rua da Fonte e Largo da Luz.

Os atletas seguem depois pela Estrada da Luz, Travessa da Luz, Rua Fernando Namora, Rua Professor Vieira de Almeida, Rua Professor Fernando Fonseca, Rua Francisco Stromp e Rua Cipriano Dourado.

O percurso continua pela Avenida Marechal Craveiro Lopes, Campo Grande, Avenida da República, Praça do Saldanha, Avenida Fontes Pereira de Melo, Marquês de Pombal, Avenida da Liberdade e termina nos Restauradores.