Corrida de São Silvestre vai condicionar trânsito em Lisboa. Evite algumas zonas da cidade

A icónica Corrida de São Silvestre realiza-se este sábado, dia 29 de dezembro, e vai provocar diversos condicionamentos de trânsito em Lisboa.

Apesar de a corrida se realizar entre as 17h00 e as 19h00, haverá interrupções na circulação em diversos locais da prova ao longo do dia.

A corrida terá o seguinte percurso: Avenida da Liberdade/Restauradores - Praça Dom Pedro IV (Rossio) - Rua Ouro- Praça do Comércio- Rua do Arsenal-Largo do Corpo Santo- Av. Ribeira das Naus- Praça Duque Terceira - Av. 24 de Julho - RETORNO (Av. 24 de Julho - junto à Casa da América Latina/Palácio da Cruz Vermelha) - Av. 24 de Julho - Av. Ribeira das Naus - Praça do Comércio - Rua da Prata - Praça da Figueira - Praça Dom Pedro IV (Rossio) - Praça dos Restauradores - Av. da Liberdade - Praça Marquês do Pombal - Av. da Liberdade -Praça dos Restauradores (Meta).

No que toca aos condicionamentos, a Câmara Municipal de Lisboa confirma, em comunicado, que "as vias centrais dos Restauradores até ao Largo da Anunciada serão condicionadas a partir das 6h00, mantendo-se a circulação pelas laterais".

Já na Avenida da Liberdade "a interrupção da circulação é estendida a partir das 12h00 até Rua das Pretas para veículos ligeiros, e até à Rua Alexandre Herculano para pesados" e às 14h00 será ainda interrompida a circulação "no eixo central da Avenida da Liberdade e na Avenida 24 de Julho".

Às 17h00, hora a que começa a corrida, "é encerrada a circulação em todo o percurso da prova entre a Rotunda do Marquês de Pombal e a Avenida 24 de Julho".

Apesar disso, "o topo Norte da Rotunda Marquês de Pombal ficará circulável apenas para transportes públicos, o restante tráfego é encaminhado pelo túnel, que terá encerrada a saída para a Avenida da Liberdade".

A circulação vai ser reposta na capital ao longo do percurso, na altura em que passe o último atleta da prova.