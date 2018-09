Corridas de Fórmula 1 elétricas e inteligentes

A Fórmula E ganhou uma enorme relevância nos poucos anos em que está em atividade. São várias as marcas que já entraram ou querem entrar no campeonato.

Mark Preston é o diretor da Techeetah Formula E Team e no ano passado venceu o Mundial de pilotos com Jean-Éric Vergne. As corridas servem também para testar tecnologia que possa vir a ser utilizada na sociedade.

Tornar os carros mais autónomos, não necessitando tanto da intervenção humana é um teste que querem fazer e que poderá ser aproveitado para o automóvel comum.

Mas claro, é preciso manter o interesse desportivo: "Estamos a ganhar mais autonomia. Mas será que será emocionante ter computadores contra computadores?".

Para o responsável, que participou num dos debates do Lisbon Mobi Summit que decorre em Lisboa, é sempre necessário ter a intervenção dos pilotos, mas nas boxes ou quando entra o safety car em pista, são casos a estudar.

