Os portugueses são, sem dúvidas, um povo que se reinventa para combater as adversidades. Nem que isso obrigue a virar para o lado da corrupção.

Por isso, os corruptos do país mereceram uma homenagem no "Não há dinheiro mas há palhaços" desta semana. Até porque talvez a formação das autoridades portuguesas pode ter muito a aprender com eles. Competência não lhes falta, portanto a formação tem de ser boa.

Em Paços de Ferreira, houve festa na prisão. Como festa que é festa tem que ter música, Ana Bola e Eduardo Madeira quiseram contribuir com um "fadinho". Até porque "os sôs guardas não viram nada": nem a festa, nem o bolo, nem o DJ. Agora é festejar os anos na prisão, quem sabe não nasce um franchising?

Na hora de escolher o que colocar na mesa, aconselha-se o vinho e o azeite da Dona Dolores. Até porque queria ir ver os netos e a "tortilha" Georgina levou-os para a neve. Só deixou o "Cristianinho", não se faz.