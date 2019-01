Corticeira despede trabalhadora por "calúnias". Tinha sido reintegrada após decisão judicial

A Fernando Couto Cortiças S.A, que esta quinta-feira despediu a funcionária aí reintegrada judicialmente e sujeita ao que a Autoridade para Condições do Trabalho considerou assédio, atribuiu essa rescisão a "calúnias" que causaram "danos incomensuráveis" à firma.

O despedimento em causa é o de Cristina Tavares, que, depois de ter vencido uma batalha legal contra essa corticeira de Santa Maria da Feira, foi reintegrada por via judicial e entretanto sujeita a trabalho improdutivo e assédio moral, como confirmado pela Autoridade para as Condições do Trabalho ao autuar a empresa em 31.000 euros no passado mês de novembro.

Logo depois a trabalhadora foi suspensa de funções com vista à condução de um processo disciplinar visando a rescisão contratual por justa causa e o despedimento verificou-se esta tarde, como anunciado pelo Sindicato dos Operários Corticeiros do Norte.

Agora, a administração da Fernando Couto argumenta: "Procedemos ao despedimento de Cristina Tavares (...) por ter ficado provado que a trabalhadora divulgou um conjunto de factos que bem sabia serem falsos e caluniosos, e que puseram em causa o bom nome da empresa, causando danos incomensuráveis e irreparáveis".

Detalhes sobre essa alegada conduta são remetidos para mais tarde. "Como certamente a trabalhadora irá impugnar o despedimento judicialmente, deixamos a nossa defesa para o local próprio", informa a empresa de cortiça.

O Sindicato dos Operários Corticeiros do Norte já confirmara antes que a trabalhadora vai efetivamente recorrer aos serviços jurídicos dessa estrutura para contestar a decisão da empresa.