Costa envia condolências aos madeirenses e a Merkel

O primeiro-ministro enviou "as mais sentidas condolências", em nome do Governo português, a todas as famílias envolvidas no acidente "trágico" na Madeira.

"Foi com profundo pesar que tomei conhecimento do trágico acidente na Madeira. A todas as famílias envolvidas transmito, em nome do governo português, as mais sentidas condolências", escreveu António Costa no Twitter, acrescentando "uma palavra de consternação e de apoio aos Madeirenses".

O chefe do Executivo referiu ainda que também transmitiu um "voto de pesar" à chanceler alemã, Angela Merkel.

Um autocarro despistou-se esta quarta-feira numa estrada no concelho de Santa Cruz, na zona do Caniço de Baixo, provocando a morte a 28 pessoas, a grande maioria de nacionalidade alemã. De acordo com o Governo regional, 28 feridos foram transportados para o Hospital Central do Funchal.

