Costa litoral com aviso vermelho

Vento e precipitação fortes, aliados à possibilidade de queda de granizo, fazem aliar a este aviso vermelho para a agitação marítima um aviso laranja para grande parte do território nacional.

"As zonas do país que estão sob aviso vermelho para a agitação marítima acabam por abranger toda a costa litoral, sendo que nos distritos de Lisboa, Leiria, Setúbal e Beja esse aviso vermelho vai terminar às 18 horas" deste domingo, segundo fonte da Autoridade Nacional da Proteção Civil (ANPC), citada pela agência Lusa.

Segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) é esperado um agravamento do estado do tempo, principalmente do vento e da precipitação, durante esta madrugada.

Outra preocupação prende-se com as bacias hidrográficas de alguns rios, face à elevada quantidade de chuva dos últimos dias.

Santarém tem ativado, desde a manhã de sábado, o Plano Especial de Emergência para Cheias na Bacia do Tejo, resultado da avaliação dos caudais do rio.