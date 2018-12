Costa portuguesa sob aviso amarelo devido à agitação marítima

O distrito de Setúbal vai estar sob aviso até às 9h00 desta sexta-feira, os distritos do Porto, Faro, Viana do Castelo, Beja, Aveiro e Braga até às 15h00 e os distritos de Lisboa, Leiria e Coimbra até às 18h00.

O aviso amarelo, o terceiro da escala, revela situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.

Por causa da agitação marítima estão fechadas à navegação 10 barras marítimas: Aveiro, Caminha, Douro, Esposende, Figueira da Foz, Vila Praia de Âncora, Póvoa do Varzim, Vila do Conde, Portinho da Ericeira e S. Martinho do Porto.

A barra de Viana do Castelo está condicionada.