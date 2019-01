A região de Lafões, enquadrada pelas serranias do Caramulo, Gralheira e Montemuro e pelo luxuriante vale por onde se esgueira, subtil, o curso do rio Vouga, é uma das mais belas do território beirão.

Durante meio milhar de anos foi concelho, extinto em 1836 e desmembrado em dois: S. Pedro do Sul e Vouzela.

A freguesia de Cambra está integrada neste último e cessível através do nó de Vouzela da A25.

A igreja paroquial de S. Julião é a referência ideal, saindo da autoestrada, para alcançar, com facilidade, o restaurante Taberna do Lavrador. Um espaço rústico, assinalado pelas tampas de dois pipos colocados na frontaria da velha mansão, uma casa que já conheceu outras vidas.

TSF à Mesa - Cozinha à moda de Lafões em espaço rústico

A entrada faz-se, aliás, através de uma pipa, aberta ao meio, na vertical. O interior divide-se por duas salas, com paredes em pedra e uma calorosa lareira, Artefactos ligados à vida rural emprestam um ar mais campestre ao espaço confortável e de ambiente informal, preenchido com mesas, cobertas com toalhas em tecido, cadeiras e bancos corridos em madeira.

Para entreter o palato, uma mista de enchidos ou um reconfortante caldo à lavrador são bom preâmbulo de uma refeição calórica.

Na ementa, sobressaem os produtos icónicos da região: a vitela de Lafões, assada no forno, e que requer encomenda, e o cabrito.

Todavia, há outras opções, particularmente saborosas, nomeadamente o arro da feira ou de vinha de alhos.

Os pratos de carne estão em maioria, exprimindo o lado mais tradicional da cozinha da região: naquinhos de vitela solteira, acompanhados com arroz de feijão; cabrito de Lafões no churrasco com arroz de miúdos; nacos na pedra, entrecosto de porco grelhado.

O bacalhau - à Vouzela; na brasa ou frito com cebolada -; o polvo grelhado ou em filetes e o peixe do dia são alternativas.

Nas sobremesas, o pudim de pão emerge dos tradicionais leite-creme, aletria e rabanadas. Doces sugestões para colocar ponto final em agradável refeição.

Garrafeira muito razoável. Serviço simpático neste restaurante de matriz tradicional, com uma culinária segura. Taberna do Lavrador, em Cambra, Vouzela.

Onde fica:

Localização: Rua da Igreja, Cambra, Vouzela. 3670 - 046 Viseu

Telef.: 232 778 111