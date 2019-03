Vila Viçosa é uma das joias do Alentejo que brilha quando «o sol a prumo cai ardente, doirando tudo».

Filha da terra, Florbela Espanca traçou, em sublime poema, o retrato de uma região onde «tudo é tranquilo, e casto, e sonhador...

E apetece sonhar, na vila do majestoso Paço Ducal, olhando o branco imaculado das casas e o azul do céu, tons dominantes de um cenário para contemplar sem pressas: o castelo no topo de um morro, albergando o santuário de N. Sr,ª da Conceição; no lado oposto, a igreja de S. Bartolomeu, coroando a praça da República orlada de cheirosas laranjeiras, que enquadram o busto do pintor Henrique Pousão.

A curta distância, fica o restaurante do Alentejo Marmóris Hotel, uma unidade que conta uma história: a da indústria do mármore, pedra basilar da economia da região.

TSF à Mesa - Cozinha contemporânea de alto nível com sabor a Alentejo

O hotel, luxuoso em todos os pormenores e onde se respira tranquilidade e bem-estar, é uma ode ao mármore, elemento omnipresente: no fantástico spa escavado na pedra; nas casas de banho dos quartos e na mesa do restaurante, feita com base num monobloco. É um ícone da sala.

O ambiente do espaço é intimista e requintado e a visão para a cozinha permite seguir o fervilhante labor da equipa liderada pelo chef Pedro Mendes.

Em tempo de primavera, a carta reflete o recurso aos produtos da época, oriundos dos férteis campos das redondezas, trabalhados com evidente criatividade e saber, vetores fundamentais da interpretação contemporânea da cozinha alentejana feita com alma. Numa ligação bem conseguida ao mundo rural e aos hábitos seguidos na região.

Apanhar silarcas, um tipo de cogumelos, e colher espargos bravos são alguns desses costumes, transportados para o prato, ao jeito de boas-vindas.

Com farinheira - sabor fantástico - espargos, silarcas, bolota e ovo. O Alentejo no prato, acompanhado com o muito equilibrado Marmoré reserva branco 2017.

A viagem pelo Alentejo alonga-se até à costa, de onde vêm os frescos bivalves servidos com uma espuma leve de acelgas; maionese de ostras, berbigão, lingueirão e um pesto de algas, numa combinação que resulta perfeita. A lembrar um gaspacho em tons de verde-escuro.

Harmonização bem conseguida com o Peceguina Antão Vaz 2017.

Prato icónico da gastronomia alentejana, os pezinhos de coentrada, elevados com mérito ao estatuto de ex-líbris da lista, são uma delícia para olhos e para o palato. Desossados, recheiam uma cebola assente em palha. A acompanhar, dois palitos de pão frito em azeite. Sublime! Para ligação perfeita, o Herdade dos Grous Reserva Branco 2017.

Para limpar o palato, uma colher com maçã e poejo, antecedeu um prato de linguini com ovas de robalo, pleno de frescura.

O robalo escalfado em caldo de algas trouxe à mesa a frescura do mar e revelou um trabalho culinário de exceção. Para delírio dos sentidos, Um prato de ir às lágrimas, harmonizado com o Torre Frade Viognier 2016.

Com outra substância, a língua estufada em Petit Verdot, batata agra, favas e toucinho. Carne suculenta, fatiada, tenra e plena de sabor. A batata, assada no interior de uma crosta de sal, farinha e clara de ovo resulta em pleno e confere um sabor especial.

Para acompanhar, outro vinho alentejano: Lima Mayer Petit Verdot 2015.

Tão fotogénica, quanto saborosa, a bolota e gengibre, no começo de uma caminhada (virtual) pelas ruas de Vila Viçosa, onde a laranjeira é árvore em emblemática.

Uma sobremesa, com sete texturas de laranja, que é uma homenagem.

Para brindar, com Late Harvest Monsaraz 2016, às criações culinárias do chef Pedro Mendes, que procura trabalhar com alicerces bem sustentados, sem ter de alterar a carta radicalmente de estação para estação.

Para o autor de tão redentora sagração da primavera, em sublimes criações que colocam o Marmóris como destino gastronómico de elevado nível, «ir a um restaurante é ter uma experiência; cada prato é um pequeno livro de contos e o chef um contador de histórias».

E que tão saborosas elas são no restaurante do Alentejo Marmóris Hotel, em Vila Viçosa.

Onde fica:

Localização: Largo Gago Coutinho 5, 7160-214 Vila Viçosa

Telef.: 268 887 010