Praia famosa, cosmopolita, promovida a cartaz turístico do país, o Estoril, de ambiente aristocrático, mansões e palacetes, serviu de refúgio a monarcas e tornou-se fervilhante ponto de encontro de espiões durante o período da II Guerra Mundial.

Um desses agentes duplos serviu de inspiração para a rodagem de um dos filmes de James Bond, cujo título não deixa grandes dúvidas quanto ao local da ação: Casino Royale.

Construção majestosa, inaugurado em 1931, o emblemático Casino do Estoril e os formosos jardins que atapetam o caminho até à praia do Tamariz formam um belo e harmonioso conjunto.

Mesmo ao lado do casino, no edifício do Centro de Congressos do Estoril, abriu no verão de 2018 um restaurante cuja filosofia rompe de algum modo com alguns conceitos tão na moda.

A comida de tacho, com base numa culinária tradicional, com apontamentos contemporâneos, refletidos numa ou noutra criação mais sugestiva e moderna apresentação dos pratos, formam a imagem do restaurante Clotilde, nome da avenida em que está situado.

TSF à Mesa - Cozinha de tacho em cenário cosmopolita

O espaço, onde se inclui um pequeno bar, é atraente, nele se acomodam 45 comensais, e revela uma bem conseguida simbiose decorativa entre o clássico e o moderno. Tubos e cabos no teto; chão e cadeiras em madeira, paredes em mármore, onde se destacam espelhos redondos. Cozinha ao fundo, com a separação dos espaços a ser feita por um vidro.

Amesendação moderna. Ambiente confortável para «conversas entre pratos», no fundo, o lema da casa que pretende reviver o ambiente dos quase desaparecidos restaurantes de bairro.

A lista tem propostas atraentes, das entradas aos pratos principais.

No capítulo inicial, perfilam-se trouxas de enchidos - farinheira, morcela, chouriço de sangue -; tártaro de atum; peixinhos da horta com molho de tomate; codorniz de escabeche; miolo de sapateira e tirinhas de porco preto marinadas em coentros.

Deixemos para trás o naipe de propostas de dimensão mais petisqueira e avancemos para pratos com outra substância.

Filetes de polvo com arroz de feijão, lulas com amêijoas; posta de bacalhau com batatas e grelos; lombo de corvina; filetes de peixe-galo com arroz de tomate e o mais arrojado arroz preto com camarão e molho aioli, são algumas propostas no reino dos produtos marinhos.

Nos pratos de carne, são presença mais ou menos habitual na lista, cachaço de porco preto com migas de espargos; tomahawk, com 500 gramas e o bife à Clotilde, com um saboroso molho especial.

Nas sobremesas, destaque para a tarte de lima.

Garrafeira com referências de várias regiões. Vinho da casa de boa qualidade. Serviço muito simpático nesta casa onde a comida de conforto, que afaga o estômago, marca a diferença. Restaurante Clotilde, no Estoril.

Onde fica:

Localização: Av. Clotilde, Edifício Centro de Congressos do Estoril, 2765-211 Estoril

Telef.: 21 466 30 84 ; 918448 082