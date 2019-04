Há quase um século que os mercados de Olhão, belos exemplares da arquitetura do ferro e do vidro, construídos sobre estacas - 88 para cada edifício - e ligados entre si por arcos de alvenaria e tijolo, são um ex-líbris da antiga vila cubista.

A praça adjacente perpetua o nome de um lendário patrão de salva-vidas: Joaquim Lopes.

Olhanense de nascimento, viveu largos anos em Paço de Arcos, onde se distinguiu a salvar vidas na barra do Tejo e foi retratado, em verso, por Tomás Ribeiro:

«Quando o patrão, já velho, ao pé do mar assoma

só de encarar o oceano o atemoriza e doma»

Muito antes, em 1808, Joaquim Lopes já andava na faina do mar quando eclodiu a revolta olhanense contra os franceses. Nesse ano zarpou da vila algarvia - hoje cidade - o caíque Bom Sucesso rumo ao Brasil para levar a boa nova a D. João VI.

Na praça com o nome do intrépido e condecorado lobo-do-mar e mesmo ao lado dos mercados, fica o Sabores da Ria, restaurante que ocupa o rés-do-chão de um bonito edifício de arquitetura tradicional, de portas ogivais e varandas com proteção em ferro forjado no piso superior.

TSF à Mesa - Cozinha formosa na vizinhança da ria

A esplanada, coberta por um toldo, identifica facilmente o estabelecimento, cuja sala interior apresenta arcos em tijolo como elemento distintivo. Azulejo e madeira são igualmente outros materiais presentes num espaço agradável, com decoração rústica.

O expositor frigorífico, recheado de mariscos, bivalves e moluscos - amêijoa, berbigão, conquilha, lingueirão, búzios, mexilhão, camarão -, reflete em certa medida a filosofia da casa.

A lista reflete de algum modo a proximidade da ria Formosa e do oceano, seja no capítulo de entradas ou de pratos principais.

Para começar, várias propostas, mais ou menos variáveis: ovas de choco, raia de alhada e com passagem pela fritadeira, enguias, biqueirões e petingas.

Com outra substância, há para duas pessoas, cataplana de tamboril com marisco.

Arroz de marisco ou de lingueirão e o xerém de conquilhas são pratos muito apreciados, mas há outras escolhas: espetada de tamboril e bacalhau à Sabores.

Mais reduzido, o número de pratos de carne, em que se destacam a carne de porco com amêijoas, bife na pedra e frango piripíri.

Na doçaria, referência para a tarte de limão e gelado.

Boa garrafeira. Serviço simpático neste restaurante com agradáveis Sabores da Ria. Em Olhão.

Onde fica:

Localização: Praça Patrão Joaquim Lopes, 10-12, 8700 Olhão

Telef.: 96 347 94 72