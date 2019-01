Cozinha portuguesa na vila dos poetas e escritores

"Mergulhada, permanentemente, na bruma que não se dissipa", na visão do geógrafo árabe Al Bacr, a vila de Sintra e arredores formam um rincão único. De bosques verdejantes, onde se destacam palácios, chalets, conventos, palacetes e casa senhoriais.

Uma paisagem reconhecida como património mundial pela Unesco e dominada pelo Monte da Lua, antiga designação da serra, fonte de inspiração de escritores, poetas e pintores.

Um cenário magnânimo, surpreendente a cada curva da estrada, a cada esquina; romântico e belo que envolve Sintra de misticismo, de uma aura única.

Em S. Pedro, na rua 1.º de Dezembro, destaca-se, pela fachada comprida e vistosa ,o restaurante Sabores de Sintra.

TSF à Mesa - Sabores de Sintra

Alvo de obras de renovação, ficou mais confortável e acolhedor, embora mantendo uma decoração rústica, marcada pelo bom gosto e sobriedade. Nas paredes, dominam as tonalidades claras e há quadros e pratos em porcelana, A lareira, particularmente aconchegante no tempo frio, sublinha o grau de conforto da sala onde se destacam caixas de garrafas de vinho e instrumentos musicais, que remetem para os serões de fim de semana. Noites, que reúnem intérpretes de renome do panorama nacional, em particular do fado.

Na sala, a madeira é um dos elementos preponderantes. As mesas estão cobertas com toalhas em tecido aos quadradinhos. Guardanapos em pano.

A cozinha portuguesa marca a vida desta casa, em que se destacam alguns pratos tradicionais, com particular ênfase nas propostas bacalhoeiras,

Para começo, entradas para partilhar é boa sugestão: queijo fresco com tomate; morcela com ananás, muito tradicional nos Açores; cogumelos salteados são bom início de função.

Nos pratos principais, o fiel amigo surge bem representado em versões que vão do espiritual ao lascado às propostas com espinafres e broa ou com natas.

Neste capítulo há outras sugestões: espetada de lulas com camarão e caril de gambas, a par do salmão e da dourada, na grelha e escalada.

Nos pratos de carne, os lombinhos de porco com molho de camarão são uma especialidade da casa.

Ao mesmo nível, a espetada à madeirense e o bife da vazia à portuguesa. Lagartos, secretos e pianinhos formam trilogia apetecível, embora a grelhada mista seja alternativa a considerar.

Em dia certo da semana, habitualmente o domingo, o cozido à portuguesa é o prato forte da ementa.

Sobremesas de bom nível. O mesmo é válido para a carta de vinhos. Serviço simpático. Restaurante Sabores de Sintra, em S. Pedro de Sintra.

Localização: S. Pedro (Sintra)

Telef.: 219 241 241