Nos caminhos do romantismo, descritos de uma forma admirável por Almeida Garrett em «Viagens na Minha Terra», o Cartaxo era ponto de paragem no percurso entre Lisboa e Santarém.

Um trajeto paralelo ao Nilo português, imagem encontrada pelo grande romancista para vincar a importância do rio Tejo na fertilização da lezíria.

Na cidade ribatejana, o Museu Rural e do Vinho merece visita para percebermos a importância do ex-líbris da região no tecido económico do concelho, que, em termos velocipédicos, foi berço de nomes famosos: Marco Chagas, Francisco Valada, Alfredo Trindade, José Maria Nicolau, entre outros.

Ciclistas que muitas vezes pedalaram pela Nacional 3, estrada onde se encontra, entre a Azambuja e o Cartaxo, a Taberna do Gaio.

TSF à Mesa - Cozinha tradicional às portas do Cartaxo

É um restaurante familiar, que começou, como outros estabelecimentos congéneres, a destacar-se pelos petiscos. O negócio evoluiu, ganhou maior expressão e a transformação aconteceu: a casa, marcada pela simpatia dos anfitriões, é um reduto da cozinha regional.

Os produtos frescos, com destaque para o peixe, e a grelha são a imagem da casa, bastante acolhedora e espaçosa.

Ambiente confortável, boa luz natural, garantida por largas vidraças, teto em madeira e chão em ladrilho, com uma parte da garrafeira a servir de elemento decorativo.

O peixe fresco, ideal para grelhar, é uma boa opção, tanto mais que a variedade permite muitas escolhas.

Mais regional, o torricado de bacalhau, prato bem típico do Ribatejo, à base de pão rústico de boa qualidade, frito com azeite e alho, servido com pimentos grelhados.

Na época, a açorda de sável é outra das especialidades, capítulo em que também figura a feijoada de sames (ou samos), a bexiga natatória do bacalhau.

O cozido é outros dos pratos muito apreciados e que faz arregalar os olhos pela variedade carnes e de enchidos.

Para além das carnes grelhadas, o galo de cabidela pode ser eventual opção neste restaurante com sobremesas tradicionais e uma garrafeira de nível elevado. Os vinhos da região do Tejo estão em destaque, o que de sublinhar, neste restaurante com boa relação preço/qualidade e serviço marcado pela simpatia, Taberna do Gaio, no Cartaxo.

Onde fica:

Localização: Gaio de Cima, Cartaxo

Telef.: 243 759 883