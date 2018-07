Criança diagnosticada com meningite em Guimarães

Um caso de meningite meningocócica foi detetado numa criança que frequenta uma escola no concelho de Guimarães, no passado dia 17 de julho. A informação foi divulgada pelo Departamento de Saúde Regional do Norte através de comunicado.

A situação está a ser acompanhada e foram tomadas as "medidas preventivas necessárias, nomeadamente a quimioprofilaxia com antibiótico dos contactos íntimos identificados" para que se previna a "transmissão da doença".

O comunicado explica que "a meningite meningocócica é uma doença bacteriana transmitida pessoa a pessoa por gotículas de saliva, como por exemplo, quando se tosse, espirra, dá beijos ou existe grande proximidade física".

A entidade responsável alerta ainda que "as pessoas que tenham estado em contacto com o doente estejam atentas ao aparecimento de sinais e sintomas, nomeadamente febre, dores e vómitos, nos dez dias seguintes ao último contacto com o doente".