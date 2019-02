"Cristas é a cafeína de António Costa, a Mariana, uma espécie de antídoto"

Rui Rio disse que "pela primeira vez na história de Portugal, senta-se marido e mulher e agora pai e filha no Conselho de MInistros", referindo-se à nomeação da secretária de Estado Adjunta de António Costa, Mariana Vieira da Silva, para ministra da Presidência e da Modernização Administrativa. A nova ministra é também filha do ministro do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, José Vieira da Silva.

Pedro Mexia desvaloriza a polémica e recorda o longo e respeitável currículo de Mariana Vieira da Silva, defendendo que o simples facto de ser filha de um ministro "não pode ser motivo para a afastar". Pedro Mexia diz ainda que "o preocupante nesta remodelação não são os genes. Acho mais preocupante eles serem todos amigos de António Costa do que familiares uns dos outros".

João Miguel Tavares mostra-se indignado, e considera que a quantidade de casos em que há uma coincidência familiar entre membros do Governo não pode ser explicada apenas pelo mérito: "tem de haver uma diferença entre o Governo de Portugal e a lista de convidados do aniversário de António Costa", brinca.

Ricardo Araújo Pereira mostra-se divertido pelo "Benfica-Sporting invertido", assinalando que as pessoas que normalmente criticam os privilégios que são garantidos pela pertença a algumas famílias estão agora defender a remodelação do governo com o argumento do mérito, enquanto que as pessoas que normalmente defendem a ideia de mérito, estão a criticar ferozmente a proximidade familiar entre os membros do Governo. Mas com isso não quer dizer que haja alguma suspeita sobre o mérito da nova ministra: "basta ver que ela consegue, de facto, acalmar o António Costa" - o humorista referia-se ao facto haver no PS quem diga que Mariana Vieira da Silva é "o xanax de Costa" - "O que é curioso é que a Cristas é a cafeína do António Costa, e a Mariana acaba por ser uma espécie de antídoto", conclui.

