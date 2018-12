D. Manuel Clemente recorda direitos humanos e pede apoio aos necessitados

O cardeal-patriarca de Lisboa, D. Manuel Clemente, divulgou este sábado a sua mensagem de Natal para o ano de 2018, na qual recorda as origens dos direitos humanos e pede que se tenha mais atenção aos que precisam de abrigo.

"A tradição cristã transborda para tudo aquilo que são os direitos humanos, cuja declaração fundamental celebra este ano 70 anos", refere o cardeal patriarca, estabelecendo um paralelismo com o nascimento de Jesus numa manjedoura, fora de uma hospedaria.

D. Manuel Clemente considera que também a humanidade merece um lugar na hospedaria "que o mundo inteiro devia ser e no acolhimento que deveríamos prestar uns aos outros, para que ninguém ficasse fora de um teto que abrigue, fora dos cuidados de que todos precisam e do acompanhamento que cada vida deve ter no seu curso natural e em todas as suas fases."

Alertando que em muitas circunstância esta "hospedaria" não existe, D. Manuel Cidade recorda que "as cidades estão cheias de gente que não encontrou lugar" na mesma. "Ou porque não têm ninguém que as acompanhe e vivem sós - e são muitas as solidões da cidade, por velhice ou falta de companhia. Há também solidões de outro género, quer no aspeto profissional porque não têm trabalho, ou porque não têm o acompanhamento que deviam ter ou os cuidados que lhes deviam ser prestados", recorda.

Abordando também o tema da verdade, D. Manuel Clemente estabeleceu uma relação com o Natal. "A verdade das coisas, aquilo que realmente acaba por se impor é o que nasce assim: pequeno, humilde e humildemente se propõe. A verdade só o tempo a garante e a demonstra", recordou o Cardeal Patriarca de Lisboa na mensagem de Natal que divulgou em 2018. "Humildes mas verdadeiros, assim temos de ser", reforçou.