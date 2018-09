Da despedida ao regresso. O Tubo de Ensaio está de volta esta sexta-feira

Bruno Nogueira está de regresso à TSF. Tubo de Ensaio promete trazer reflexões sobre o dia-a-dia do país e (quem sabe) do mundo. Quando o último programa foi para o ar na antena da TSF, Cavaco ainda estava em Belém, Passos Coelho no governo e António Costa ainda não era primeiro-ministro.

O que terá Bruno Nogueira para dizer sobre o atual panorama do país? O melhor é mesmo ouvir esta sexta-feira, depois das 9 da manhã. Até lá, recorde o último programa de Bruno Nogueira.