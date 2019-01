Dar um pezinho de dança antes do trabalho? No Regabofe Matinal a festa faz-se pela manhã

No número 70 da Rua de S. Julião, entre a Rua da Prata e a Rua dos Fanqueiros, na baixa de Lisboa. É aqui que, todas as primeiras quartas-feiras de cada mês, está montado o "Regabofe Matinal" .

Mesmo que tenha sido necessário o recurso a shots de café, no Juicy, um restaurante de comida vegetariana, dança-se logo pela manhã.

Entre as 7h00 e as 10h00, antes de mais um dia de trabalho, aqui há café, chá, rolls de marmelada, sumos naturais, um DJ e música para dançar. O objetivo é chegar ao trabalho com mais energia e alegria.

A repórter Sara de Melo Rocha inaugurou o primeiro Regabofe do ano, logo pela manhã

Miguel Pires, um dos criadores do projeto e o DJ do Regabofe, conta que a ideia lhe surgiu depois de ter participado em algumas festas do género, quando vivia na Polónia. Lá, o foco era a música techno e os pequenos-almoços resumiam-se a "sandes embaladas e café".

Miguel decidiu trazer o conceito para Portugal com melhor comida, mais saudável, e música "mais alegre" - desde ao funk ao disco, existindo sempre a hipótese de pedir um tema específico ao DJ.

Joana Sousa Lara, outra das criadoras do projeto, diz que, para aqueles que adoram dançar, mas preferem muito mais as manhãs do que as noites, esta é a "oportunidade ideal". "É uma coisa fora de tudo o que já havia em Lisboa", afirma.

A quarta-feira é o dia escolhido para o Regabofe porque, estando mesmo a meio da semana, ajuda a "quebrar a rotina".

As pessoas chegam arranjadas e maquilhadas. À entrada, tal como numa discoteca, recebe-se um carimbo. O preço é 5 euros por pessoa.

Os participantes procuram uma forma de começar melhor o dia

Esta quarta-feira decorre o primeiro Regabofe deste ano - em 2018, já tinham sido organizadas duas outras sessões.

José Ruas foi o primeiro a chegar, logo pelas sete da manhã. É a primeira vez que vem a este tipo de festa. "Fiquei muito curioso e vim cá experimentar", conta. "É uma ótima maneira de começar o dia, um sítio ótimo, com música ótima e um ambiente positivo", diz.

Débora Miranda, outras das participantes deste "Regabofe Matinal", é da mesma opinião. "É um conceito muito giro. Sabe bem acordar cedo e vir dançar, para ficar com outra energia e ir trabalhar e ter um dia produtivo"

Só há festa durante o início da manhã. Depois, é tempo de ir para o trabalho, já com uma boa dose de energia

Desde estudantes na casa dos 20 anos até a artistas, advogados ou mesmo trabalhadores de seguros com 60 anos - todos procuram esta festa. Miguel Pires admite que é mesmo esse um dos objetivos do Regabofe Matinal: ser "um sítio onde toda a gente pode estar".

O próximo Regabofe acontece a 6 de fevereiro. Porque não convencer o patrão a vir dançar também?