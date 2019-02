Das "trumpalhadas" às "Marselfies". Estas são as surpresas do Carnaval de Loulé

Vai grande a azáfama no armazém da câmara de Loulé, onde se constroem os carros alegóricos. Paulo Madeira, é o criativo. Todos o conhecem por Palhó e já se tornou uma figura da terra.

Para estar tudo a postos para festejar o carnaval, toda a equipa deitou mãos à obra há algum tempo. "Temos dois meses e meio de trabalho", conta Palhó, acrescentando que há cerca de oito semanas que já estão a fazer mais três horas de trabalho extraordinário por dia.

O presidente da Câmara Municipal de Loulé, Vitor Aleixo, lembra que este é "um trabalho que, às vezes, não se vê, mas que tem o contributo de muita gente" - cerca de 50 pessoas, "desde eletricistas, mecânicos, e carpinteiros a artistas plásticos". E que vale sempre a pena, pela "diversão e pela festa" que cria.

São 14 carros alegóricos onde está bem presente a sátira politica. Este ano, o tema do Carnaval de Loulé é o "Circo Selfie" - uma alusão às selfies que o Presidente da República tanto gosta de tirar.

Ouça aqui a reportagem de Maria Augusta Casaca

Pelos armazéns veem-se outros bonecos que estão ainda a ser concebidos e pintados: António Costa, Catarina Martins e tantos outras figuras da cena política.

O autarca de Loulé recorda o Carnaval do último ano, que contou com asas "trumpalhadas", referentes ao presidente norte-americano. Desta vez, Trump regressa a Loulé como lançador de facas, fazendo arremessos a dois alvos: os muçulmanos e os mexicanos.

Há dois anos, foi a 'geringonça' quem teve honras de destaque. Agora, não faltará um carro alusivo a Theresa May e ao Brexit. "É um carro que ainda está na berra, todos os dias se fala do Brexit", nota Palhó.

"Não há um carro igual. A surpresa é todo o carnaval em si", diz o criativo do Carnaval em si.

A única surpresa que os foliões esperam evitar é a chuva. Bom tempo é o que todos pedem para este Carnaval.

Este ano, o certame vai também ser mais amigo do ambiente. Todos os copos distribuídos pelos bares do recinto serão de papel e 100% biodegradáveis.

A entrada no Carnaval de Loulé custa dois euros. As receitas revertem a favor das instituições de solidariedade do concelho e das associações que participam no corso.