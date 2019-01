De Baião a Banguecoque. Uma viagem de sabores com dois chefs de cozinha

Hoje, Nelson Amorim dirige o restaurante português 'il Fumo', em Banguecoque. Já António Amorim abriu a 'Fábrica do Pastel de Feijão', no coração de Alfama, e o restaurante 'Puro', em Lisboa - onde reina o conceito de comida saudável e a promoção do bom ambiente, com saladas em frascos de vidro para take away e palhinhas de bambu para os sumos de fruta.

'Vila Joya', no Algarve, a 'Feitoria', no Hotel Altis Belém, e o '100 Maneiras', em Lisboa, são algumas das cozinhas por onde já passou António Amorim. O miúdo que deixou a escola e começou a trabalhar aos 13 anos como ajudante de cozinha, foi também paraquedista no exército durante nove anos. Entre militares, sempre que o Amorim estava na cozinha, "o peixe sabia a carne". A escola de hotelaria do Estoril ajudou a apurar o sentido de chef.

Nelson Amorim habituou-se a ver o irmão na cozinha, com os braços "fincados sobre a mesa", para não perder pitada. Ainda vacilou na ideia de seguir a carreira militar, mas o irmão empurrou-o para a escola de hotelaria de Lamego e o destino ficou traçado.

Um dia, os dois irmãos ainda vão juntar os tachos e as panelas e abrir um restaurante. A ideia fica em banho-maria, enquanto destapamos os sabores da infância passada em Baião e assentamos os pedidos dos chefs sempre que regressam à cozinha da mãe.