De França para o Casal Duro. O luthier da Serra de Aire

Ouça a reportagem de Cláudio Garcia com Thibault Dumas

A melodia interrompe o silêncio no Casal Duro e avisa que o homem que faz violinos está de volta para o fim-de-semana. Desde há sete anos, é ali que se esconde da rotina, entretido a reabilitar a habitação comprada quase em ruína. Com as próprias mãos e algumas mãos amigas, das paredes ao telhado, pedra sobre pedra.

Nas encostas de calcário da Serra de Aire, concelho de Porto de Mós, Thibault Dumas encontra o refúgio que o devolve à infância. Os vizinhos recebem-no com pão e outros mimos, a paisagem remete para memórias felizes.

"Eu sou saloio de França. Venho do Sul de França, de Provence, que é uma zona muito bonita, que tem muita agricultura, ou seja, eu nasci neste ambiente de aldeia".

Tem 38 anos e é filho de mãe checa. Ela tocava para ele ao piano em criança e ele lembra-se de viajar com ela até Praga nas férias da escola. A música é desde sempre o caminho mais rápido para chegar ao coração.

Durante a semana, o luthier fica em Lisboa, a trabalhar no restauro, manutenção e construção de instrumentos de cordas friccionadas.

Cada violino tem algo de quem o desenha e constrói. Da madeira em bruto ao verniz final, em cada ângulo e corte há um elemento que passa do criador para a criação, explica Thibault Dumas. "A partir das linhas, do estilo", é possível descobrir de onde vem e por quem foi esculpido, à semelhança de um vinho moldado pelo ano e território de origem. Diferenças de sonoridade e de personalidade, como as que separam um Stradivari de um Guarneri. O primeiro "muito perfeccionista, com equilíbrio no sentido das curvas e da beleza" da tarefa, o segundo "muito mais tosco" e "sanguíneo".

Thibault Dumas chegou a Portugal em 2010, com dinheiro para seis meses, depois de vender o primeiro violoncelo que assinou. Trabalhou com Christian Bayon e atualmente está por conta própria, no Bairro Alto. Para trás ficam as aulas de violino na infância, os estudos em Inglaterra na Newark School of Violin Making e o mês de voluntariado na Índia.

Em Portugal, descobriu uma segunda vida.

Os clientes são músicos profissionais, estudantes e amadores. Afinação, foco e experiência determinam o sucesso do artesão - e o preço do instrumento.

Mas, para o luthier a quem a música inspira sentimentos de paz e empatia, nada tem mais valor do que o futuro com vista para a Serra de Aire, onde sonha instalar um estúdio residência.

"Gostava de ter aqui um ateliê, construir os instrumentos, oferecer uma forma de acolher pessoas para construírem os seus próprios instrumentos, os seus próprios projetos, e um sítio de residência em que os músicos com grupos pequenos, de câmara, ou uma banda, pudessem trabalhar com um descanso e tranquilidade que não é comum. Uma forma de residência em que eu trato do bem-estar das pessoas".