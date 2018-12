De Viana para o Vaticano, "era já e era um sonho"

O silêncio da Igreja dos Terceiros, em Braga, raramente é quebrado. Acontece quando Gil Barros tem de tirar as poeiras soltas de uma peça, que faz parte da caixa de um órgão de tubos, do século dezassete.

Carlos Costa, do Atelier Samthiago, diz que este tipo de intervenção exige cuidados redobrados, porque não se trata de uma peça decorativa, por isso "temos de acautelar as questões éticas e de intervenção têm se ser enquadradas com o trabalho de recuperação da peça. Este órgão de tubos era acionado por um fole manualmente, mas hoje em dia isso já não faz sentido. Tem de ter um mecanismo elétrico e toda essa adaptação é um desafio para quem trabalha nesta área".

A equipa de conservação e restauro está a pôr em prática o estudo prévio que fez sobre o órgão, afinal foram necessários muitos meses de preparação e vão ser precisos outros tantos de trabalho prático.

"Este trabalho teve início com a desmontagem, há cerca de um ano. A máquina do órgão esteve em oficina, noutra empresa nossa parceira. Nós agora vamos fazer uma segunda etapa, que tem a ver com o tratamento e montagem da caixa. Lá para março ou abril o trabalho fica concluído".

No piso superior, no coro, o chão está forrado com plástico negro. As peças que compõem a caixa do órgão de tubos estão pousadas no chão e encostadas à parede, com um separador de esferovite para não tocarem entre si.

No canto, junto à janela e com um candeeiro direcionado para a mesa de trabalho, Sandra Lopes não tira os olhos da peça frontal do órgão, que está a limpar com cotonete, num trabalho minucioso e que exige muita concentração. "É uma talha dourada e uma imitação de marmoreados... Estou, neste momento, a fazer limpeza com solventes para remover a camada envelhecida de verniz".

Por estes dias, Sandra, Gil e Carlos trabalham com o entusiasmo, ainda fresco, da notícia que receberam do Vaticano. O Atelier Samthiago faz parte, desde novembro passado, da lista oficial de empresas prestadoras de serviços autorizadas pela Santa Sé. O sócio-gerente sorri, mas com realismo.

"A nossa concorrência são as empresas italianas. Estão geograficamente mais próximas, falam a mesma língua... Neste processo fomos sendo advertidos que as empresas italianas dominam no Vaticano".

Até o telefone tocar com a encomenda mais desejada, há no Vaticano peças e espaços que Carlos Costa gostava de restaurar. "Há um carinho especial pela Igreja de santo António dos Portugueses, que é onde reside a representação portuguesa no Vaticano. É uma igreja riquíssima, mas em Roma, no Vaticano existem diversas peças que nos poderiam cativar".

Com quase vinte anos de profissão, o técnico Gil Barros diz que seria um sonho trabalhar com o Vaticano. "Seria aliciante, estudei em Itália durante seis meses e tive oportunidade de ver muitas peças que gostava de recuperar". Sem preferências assumidas, o Vaticano seria, também para Sandra Lopes, a cereja no topo do bolo."É o sonho de qualquer conservador/restaurador. Vamos esperar e ver se as coisas se encaminham nesse sentido. Esperemos que sim".

O Atelier Samthiago tem sede em Viana do Castelo e uma filial em Vigo, na Galiza. Carlos Costa, sócio-gerente, diz que o caminho iniciado em 2005 tem saída, porque "em Portugal, graças aos fundos comunitários, tem havido um investimento em recuperação de património".

A empresa tem uma equipa com doze elementos. Há trabalho feito em Portugal, Espanha e Inglaterra. Cada um apresenta desafios diferentes. E entre muitos, há, talvez um destaque: a recuperação do teto da sala dos embaixadores no Palácio de Belém.

"Tínhamos um mês apenas para fazer o trabalho. Coincidiu com o mês de agosto, mês de férias do então Presidente da República, Aníbal Cavaco Silva. No dia 1 de setembro ele tinha uma receção com um embaixador. Era um trabalho complexo e não podíamos falhar prazos. Foi um teste e uma prova às nossas capacidades. Mas conseguimos".