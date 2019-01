DECO aconselha devolução de dois secadores de cabelo por risco de incêndio

Há dois secadores que vai querer manter longe do seu cabelo. A DECO - Defesa do Consumidor, informa numa nota publicada no seu site que os modelos Selecline 871466/RW807B e Becken BPHD 2663, comercializados e entretanto retirados do mercado pelo Grupo Auchan e pela Worten, respetivamente, devem ser devolvidos.

A DECO informa que ambas as cadeias asseguram o reembolso aos clientes e explica que, nos testes realizados pela associação em laboratório, ambos os equipamentos revelaram falhas de segurança que levaram a que se incendiassem. No caso do primeiro aparelho, "incendiou-se porque a temperatura no interior subiu quando reduzimos a velocidade do motor e o fluxo de ar emitido pela ventoinha, simulando uma eventual avaria ou desgaste do motor", explica a DECO. Já o segundo equipamento "começou a incendiar-se perante um bloqueio do motor."

Além destes dois equipamentos, a DECO menciona ainda os modelos Rowenta CV5384 e Taurus Alize Evolution 2200 como potencialmente perigosos, sendo que os fabricantes ainda não os retiraram do mercado.