Até ao final do ano, serão demolidos três edifícios do Bairro da Jamaica

As demolições no bairro da Jamaica, no Seixal, distrito de Setúbal, foram retomadas esta sexta-feira, quatro meses depois de terem sido suspensas devido a uma providência cautelar da Urbangol, empresa detentora do terreno, informou a Câmara do Seixal.

O presidente da autarquia explicou à TSF que foi possível chegar a um acordo com a empresa proprietária do terreno. "Dentro de quatro semanas, o edíficio estará totalmente demolido e o terreno limpo", garantiu Joaquim Santos.

As 64 familias deste edificio já tinham sido realojadas em dezembro do ano passado. Joaquim Santos revelou que ainda este ano vão ser demolidos mais três edificios no Bairro da Jamaica.

"Estamos a preparar a aquisição de habitações no concelho para podermos realojar as dezenas de famílias que correspondem aos três edíficios", frisou o autarca.

Em 20 de dezembro do ano passado terminou a primeira fase de realojamentos dos moradores do lote 10, em que 187 pessoas foram distribuídas por 64 habitações de várias zonas do concelho, segundo a Câmara Municipal do Seixal.

O acordo para a resolução da situação de carência habitacional neste bairro foi assinado em 22 de dezembro de 2017, numa parceria entre a Câmara do Seixal, o Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana e a Santa Casa da Misericórdia do Seixal.

No total, esta cooperação visa o realojamento de 234 famílias e tem um investimento total na ordem dos 15 milhões de euros, dos quais 8,3 são suportados pelo município.

O bairro começou a formar-se na década de 90, quando populações que vinham dos Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa (PALOP) começaram a fixar-se nas torres inacabadas, fazendo puxadas ilegais de luz, água e gás.