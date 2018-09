Muitos prémios, tantas personagens, tantas, que nem ele sabe quantas. Ruy de Carvalho é "um simples cidadão que tem jeito para representar." Ele era o galã. E hoje, como lhe chamam? "Chamam-me galã mais velho."

A filha, Paula Carvalho, sublinha o respeito e a humildade do pai pela profissão. Humildade e não subserviência. Um homem de palavra e da palavra, um distraído, mas tão distraído, que os netos lhe chamam "ZDA - Zona de Desastre Ambulante", porque tudo lhe acontece. A nódoa nas calças, a garrafa que se entorna, o guardanapo que cai...

Há 11 anos, Ruy perdeu a companheira Ruth, "o amor da sua vida." Uma mulher temperamental, com mau feitio, mas quase sempre com razão. Quando a Ruth se zangava, podia atirar o que tivesse à mão. O baralho de cartas era um trunfo nessas ocasiões. Uma cena repetida, e repetida... uma memória que pai e filha guardam com um sorriso nos lábios.

E que tal atirarmos as cartas ao ar, como se a Ruth aqui estivesse, zangada? E é isso mesmo que acontece. Como se voltássemos aos tempos do teatro radiofónico, mas com imagem.

Tem 91 anos, uma peça e uma novela já destinadas para 2019. Agora, custa um bocadinho mais a decorar os papéis, mas continua a ser pela noite dentro, quando os ruídos adormecem, que a memória corre o texto. E a música das palavras acontece.

Ruy de Carvalho e Paula Carvalho são os convidados do programa "Uma Questão de ADN"

