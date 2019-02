Depois de relatório arrasador, governo troca presidente da ação social dos militares

O Ministério da Defesa anuncia que o presidente do Instituto de Ação Social das Forças Armadas (IASFA) vai abandonar as funções já este mês, de forma inesperada e a meio do mandato que só acabava em 2021.

A decisão surge dias depois de um relatório do Tribunal de Contas ter arrasado a gestão deste instituto ao detetar contas cada vez mais insustentáveis e degradadas, numa dívida a crescer e que já ronda os 76 milhões de euros.

O Ministério da Defesa não adianta se o atual presidente do IASFA, Rui Matias, foi afastado ou apresentou a demissão, mas a TSF sabe que o governo quer dar uma nova dinâmica à ação social das forças armadas.

O novo presidente do IASFA será o Tenente-General Fernando Serafino que toma posse na próxima semana.