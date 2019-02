Depressão Helena obrigou a 100 intervenções da Protecção Civil durante a noite

Segundo Rui Oliveira, oficial de operações da ANPC, "durante o período noturno houve uma diminuição do número de ocorrências face àquilo que se vinha a registar desde o início do alerta". "Desde o início do alerta [12:00 de quinta-feira] até às 08:00 de hoje registou-se um total de 1.100 ocorrências que empenharam 3.847 operacionais", disse o operacional. Os distritos que registaram o maior número de ocorrências foram Coimbra, Lisboa, Viseu e o Porto, todos com mais de 100 ocorrências.

A esmagadora maioria das ocorrências está ligada a quedas de árvores ou quedas de estruturas, sublinhou Rui Oliveira, adiantando que não há registo de feridos. Portugal continental foi afetado pelos efeitos da depressão "Helena", centrada a noroeste do golfo de Biscaia, Espanha. Esta depressão afetou Portugal continental em particular no que respeita ao vento e à agitação marítima na costa ocidental, tendo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) emitido vários avisos meteorológicos.

O IPMA baixou de aviso laranja para amarelo, o segundo menos grave, sete distritos de Portugal continental.



Segundo informação disponível no site do instituto, os distritos de Viana do Castelo, Braga, Porto, Aveiro, Coimbra, Leiria e Lisboa estão em aviso laranja até às 09:00 de hoje devido à previsão de forte agitação marítima, baixando para amarelo a partir dessa hora, alerta que se mantém até às 18:00.

Estão ainda sob aviso amarelo até às 18:00 de hoje os distritos de Setúbal, Beja, Faro e a Costa Norte da Madeira.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera prevê para hoje nas regiões Norte e Centro períodos de céu muito nublado, tornando-se em geral pouco nublado a partir do meio da tarde. São ainda previstos aguaceiros fracos até ao meio da tarde, em especial no litoral e no extremo norte, que serão de neve acima de 800/1000 metros até meio da manhã. O vento será fraco a moderado, até 30 quilómetros por hora (km/h) de noroeste, soprando até final da tarde, moderado a forte (30 a 45 km/h), com rajadas até 65 km/h, no litoral, e forte (35 a 50 km/h), com rajadas até 80 km/h, nas terras altas.



Para a região sul, as previsões apontam para períodos de céu muito nublado, tornando-se em geral pouco nublado a partir do meio da tarde, e aguaceiros fracos até ao início da manhã e em especial no litoral oeste. Segundo o IPMA, o vento estará fraco a moderado (até 30 km/h) de noroeste, soprando até meio da tarde, moderado a forte (30 a 45 km/h), com rajadas até 65 km/h, no litoral oeste, e forte (35 a 50 km/h), com rajadas até 80 km/h, nas terras altas.

Está ainda prevista uma pequena descida da temperatura mínima.