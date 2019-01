Derrame de gasóleo ao longo de 30 quilómetros causa seis despistes em Torres Vedras

Um derrame de gasóleo numa extensão de 30 quilómetros da Estrada Nacional (EN) 9, nos concelhos de Torres Vedras e Alenquer, provocou vários despistes de veículos, alertou a Proteção Civil Municipal de Torres Vedras.

O comandante municipal da Proteção Civil de Torres Vedras, Fernando Barão, disse à agência Lusa que o alerta foi dado às autoridades pelas 19h30. À TSF, Fernando Barão explicou que ocorreram pelo menos seis despistes, sem qualquer registo de vítimas.

O derrame de gasóleo foi registado em "pelo menos 30 quilómetros" da EN9, desde a Merceana, no concelho de Alenquer, passando pela cidade de Torres Vedras, até à localidade da Coutada, ainda neste concelho, no distrito de Lisboa.

O troço entre a cidade de Torres Vedras e a localidade da Fonte Grada, no mesmo concelho, foi o mais afetado.

As forças de segurança estão no local a comandar as operações de limpeza, que deverão decorrer durante "grande parte da noite", adiantou a mesma fonte.

A Proteção Civil e os bombeiros de Torres Vedras estão a ajudar as forças de segurança na sinalização da via para o perigo e na limpeza da via.