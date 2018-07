Desalojados em Camarate dormiram e devem continuar a dormir no chão

Os cerca de 30 moradores de 13 famílias apanhadas por um incêndio no Bairro da Torre, no concelho de Loures, na madrugada de domingo, passaram a última noite no chão da associação de moradores e de uma capela próxima.

O relato é feito à TSF pela Associação de Moradores Torre Amiga, que deu abrigo aos desalojados. A presidente, Ricardina Cuthbert, sublinha que estamos perante pessoas que, de um dia para o outro, ficaram sem nada, mas que não havia outra solução se não colocar uns colchões e umas mantas no chão para dormirem de domingo para segunda-feira.

O pior, adianta a representante dos moradores, é que, na reunião que tiveram esta segunda-feira de manhã na Junta de Freguesia de Camarate com a Câmara de Loures e o Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana (IHRU), a solução que está a ser apresentada envolve inscreverem-se para um projeto que só surgirá daqui a meio ano.

Ricardina Cuthbert explica que ninguém fala da solução de emergência para estas famílias

O Bairro da Torre é um bairro de construção ilegal do concelho de Loures, perto do aeroporto de Lisboa.

A TSF está a tentar chegar a contacto com a Câmara Municipal de Loures e com a Junta de Freguesia de Camarate, que este domingo confirmavam a existência de desalojados, mas não confirmavam o número apontado pela associação de moradores.