Descer o rio Sok rodeados pela maior floresta tropical do sul da Tailândia

O Elephant Hills , um campo que se dedica à conservação e proteção de elefantes, conduz-nos numa descida pelas águas do rio Sok.

Kaho Sok é a maior floresta tropical do sul da Tailândia, aqui estão registadas 48 espécies de mamíferos: como elefantes, ursos e leopardos; 311 espécies de aves, 38 espécies de morcegos, inúmeros insetos e répteis.

Som Pong é o nosso guia. "Chamamos a esta área Parque Nacional de Khao Sok, fica acerca de uma hora de Surat Thani. Estamos entre dois parques nacionais e encontramos muitos animais por toda esta área".

Mês da Tailândia na TSF: um trabalho de Rute Fonseca com sonorização de José António Barbosa.

A viagem pelo rio Sok demora cerca de hora e meia. "Este rio tem cerca de 185 km até chegar ao mar. Na época das chuvas o nível da água sobe até 5 metros, às vezes ao longo do caminho conseguimos ver grandes pássaros, cobras, aranhas, há muitos animais aqui. Às vezes conseguimos ver lontras a nadarem ao longo do rio".

O turismo começou a trilhar estes caminhos em 1980, ainda é considerado um dos segredos bem guardados da Tailândia. "Vejam, nas árvores está algo a mexer-se, penso que podem ser macacos...", alerta Som Pong. "Chamamos a estes macacos, macacos de cauda comprida. Normalmente andam em grupos de 30 ou 40, eles estão aqui porque querem nadar no rio, são bons nadadores."

Som Pong conta que trabalha há 7 anos no Elephant Hills, é natural da Província de Trang, a sul de Krabi, deixou a família e agora vive aqui.

Enquanto descemos o rio, em pleno Parque Nacional Khao Sok, olhamos ao redor e vemos árvores, montanhas de calcário, que parecem tocar o céu, falésias cobertas de verde."Há muito tempo e em qualquer lugar onde houvesse elefantes, as pessoas vinham aqui para os caçar e matar, por causa do marfim que era vendido em todo o mundo. Entretanto foram tomadas medidas. Há alguns anos tínhamos 2 mil elefantes na selva, mas após a lei de 1989 para controlar e proteger a população animal passamos a ter mais elefantes e atualmente temos cerca de 6 mil elefantes a viverem neste parque".

A descida do rio demora cerca de hora e meia e é uma das atividades sugeridas pelo Elephant Hills no programa de dois dias. O campo garante toda a logística, desde o transporte, ao alojamento, à alimentação. O aeroporto de Pukhet é o mais próximo do Parque Nacional de Khao Sok. Dependendo da época do ano, o valor para o programa de dois dias/ uma noite ronda os 370 euros.