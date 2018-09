Descoberta da Nau em Cascais "é um dos achados mais importantes das últimas décadas"

Os responsáveis pela descoberta da Nau da Carreira da Índia ao largo de Cascais consideram que este é "um dos mais importantes achados das últimas décadas em Portugal".

A equipa de arqueólogos da Câmara de Cascais localizou a Nau junto ao ilhéu do Bugio, no Rio Tejo, "em perfeito estado de conservação", como explica à TSF o diretor científico do Projeto da Carta Arqueológica Subaquática de Cascais.

"É um achado importantíssimo para a arqueologia subaquática nacional. Estamos a falar de uma Nau da Carreira da Índia porque tem restos de pimenta e tem canhões em bronze", disse Jorge Freire que espera que o achado fique em Cascais.

Sobre essa possibilidade, a autarquia vai trabalhar em conjunto com os especialistas, como garante o presidente da Câmara.

Na TSF, Carlos Carreiras revela ainda a criação de uma escola de arqueologia subaquática, que terá como objetivo formar os novos especialistas na área.