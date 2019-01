Descoberto documento inédito de Gago Coutinho

O Arquivo Histórico da Marinha identificou um documento inédito de Gago Coutinho, um processo com quase 122 anos.

O "Projeto de Aparelho de Sinaes por Luz Elétrica" foi apresentado ao Conselho do Almirantado em 19 de setembro de 1897, bem como um "Aditamento à Memória sobre um Novo Aparelho de Sinaes Elétricos".

Segundo a página oficial da Martinha estes documentos podem ser consultados no Arquivo Histórico da Marinha.

Comemoram-se este ano 150 anos do nascimento do almirante Carlos Viegas Gago Coutinho, o geógrafo, navegador, empreendedor e investigador que se dedicou ao estudo da navegação aérea numa época em que poucos aviões havia no céu.

Com Sacadura Cabral, e numa fase incicial em segredo, pôs à prova novos processos de navegação ao voar de Lisboa ao Funchal.

Já em 1922, fez a primeira viagem aérea de Lisboa ao Rio de Janeiro. O modesto hidroavião do tipo Fairey F III-D Lusitânia chegou inteiro ao Brasil e os dois navagadores ficaram para a história da aviação.