Desembarque no cais da esperança. "Três dias no mar. Sem comer, sem beber"

"Três dias no mar. Sem comer, sem beber, nada. Até chegar aqui."

Aziz conta, com a voz muito baixa, a travessia no Mar Mediterrâneo. Veio num barco a remos até chegar à costa espanhola da Andaluzia. É um dos muitos jovens que arriscam fazer a viagem sozinhos, sem família. Vêm em pequenas e frágeis embarcações colocando a vida em perigo. Tudo é preferível a uma existência sem horizontes e muitas vezes sem liberdade.

Ouça a reportagem de Maria Augusta Casaca, "Desembarque no cais da esperança", com sonoplastia de João Félix Pereira

Aziz está num polidesportivo cedido pelo Município de Jerez de La Frontera para acolher as mais de 160 pessoas que chegaram nos últimos dias.

Tal como ele, Jacques saiu do seu país há muito tempo. Anda há quatro anos em viagem. É alto, magro, tem a pele muito escura. Acede a contar a sua história e a travessia por diversos países.

"Dos Camarões para a Nigéria e para o deserto. Conhece o deserto? Não é fácil. Eu tive sorte porque só fiz 3 dias no deserto, mas nunca se sabe. Às vezes fazes um, dois, três dias, ou por vezes morres no deserto. Não há água, não há nada. Só areia e sol". Para muitos um local de onde já não saem, um verdadeiro cemitério. Nas primeiras horas, quando desembarcam da viagem, é a Cruz Vermelha espanhola que presta o primeiro auxílio.

Maria del Mar Gimenez, presidente da Cruz Vermelha na Região Autónoma da Andaluzia, sublinha que a função da organização é apenas ajudar. "Por vezes levam anos a cruzar África para chegar às nossas costas. Chegam em condições muito más. Mal animicamente, também desidratados, com hipotermia, etc, etc", conta.

Até ao início de julho, na província de Cádis já tinham chegado 5.400 pessoas. E destas, quase três mil no mês de junho. Uma chegada massiva devido as condições climatéricas que neste mês foram favoráveis para atravessar o Estreito e levar os migrantes a fazer a travessia desde Marrocos até Tarifa, Algeciras ou outros locais da costa andaluza. Durante o verão este número continua sempre a crescer.

Com tanta gente a chegar a Espanha, é já nestes pavilhões que a Policia faz a identificação dos migrantes. Porque os CIE, os Centros de Internamento para Estrangeiros, estão repletos e não conseguem levar mais ninguém.

A Polícia tenta igualmente combater a criminalidade ligada à imigração. Andrés Granada, porta-voz da Polícia Nacional, explica que existe uma unidade, a UCRIF, que se dedica a investigar o tráfico de seres humanos, seja para exploração sexual, laboral ou tráfico de órgãos.

"Recentemente, em operações policiais, desmantelaram-se organizações com a detenção dos seus membros que se dedicavam à captação destas pessoas para explorá-las", conta o policia. E isso acontece "em clubes de alterne ou em empresas, em situações de quase escravidão, obrigando-as a trabalhar mais de 60 horas por semana e em situações muito precárias"

Perseguições no trajeto

Sulman, um rapaz de apenas 19 anos, da Costa do Marfim, não gosta sequer de recordar o tempo em que esteve na Argélia a trabalhar na construção civil de modo a arranjar dinheiro para atravessar o Mar Mediterrâneo e vir para a Europa. Pele muito escura, sorriso tímido, Sulman relata a sua história feita de perseguições: " Uma vez eles mandaram-me para a fronteira. A Argélia é muito dura para nós, porque eles são racistas. Quando nos veem na rua chamam a Polícia para nos enviar para o nosso País. Na Argélia eu tive medo. Só saía de casa para o trabalho".

Também Vassil, um jovem que saiu dos Camarões há dois anos conta que " na Argélia são só problemas. Eles prendem as pessoas para as repatriar, para as abandonar no deserto. Mas eu fugi, não me apanharam. Outros foram detidos e largados no deserto. Muitos morrem porque ali não há nada, apenas o sol, é como no mar".

Centros de acolhimento cheios

Nesta travessia pelo deserto, e depois pelo Mar Mediterrâneo, vem muita gente jovem, sem família. Quando têm menos de 18 anos vão para Centros de Acolhimento de Menores, que estão cheios. Na província de Cádis há cinco. No Centro Manuel de Falla, em Jerez de La Frontera, e que tem apenas 18 camas, estão mais de 50 miúdos. Dormem no chão, muitos apenas em cima de mantas.

"Vêm com a convicção de que chegam aqui e podem começar a trabalhar. E é claro, são menores, sem preparação. Alguns nem escolaridade têm, não sabem a língua nem têm documentos", afirma Maria, uma educadora. "Quando lhes perguntamos 'Porque vieste?', todos eles dizem 'para trabalhar, ajudar a minha família a ter um futuro melhor'. Pensam que conseguir um trabalho é fácil, que vão conseguir ganhar muito dinheiro para enviar à família".

Quando atingem a maioridade estes jovens, que chegam à Europa sozinhos, sem família, são obrigados a abandonar os centros de acolhimento. Alguns ficam na rua, outros têm a sorte de encontrar Associações como os Voluntários por Outro Mundo que tem apartamento onde os jovens vivem em autogestão. Limpam, cozinham, tentam obter uma formação para que possam ter um futuro melhor.

Michel Bustillo, coordenador desta Organização Não Governamental, mostra-se preocupado com o futuro de quem fica sem qualquer amparo."Que vai ser de todos estes menores?", questiona." Que vai ser de centenas e centenas, milhares de menores que estão a chegar? Muitos vão ficar nas ruas em situação de exclusão e a deambular por Espanha e pela Europa numa situação bastante precária", vaticina.

Organizações Não Governamentais ajudam migrantes

Amin Souissi é assessor jurídico da Associação Pro-Direitos Humanos da Andaluzia.

Na parede desta ONG pode ler-se o dístico "Esta casa é republicana", porque ali só a palavra igualdade faz sentido. Amin e todos os que trabalham na Associação velam para que os direitos destas pessoas sejam garantidos assim que chegam a Espanha. Porque sabe que todos aqueles que fazem a travessia se deslocam porque as circunstâncias da vida assim os obrigam." As pessoas não imigram por gosto, nem arriscam a vida no Estreito porque gostam da aventura. Há pessoas que, perante o desespero em relação ao futuro, tentam emigrar para encontrar o pão para os filhos ou a liberdade que não têm no seu País", salienta.

Todos estes migrantes vêm carregados de sonhos. De ter uma vida melhor, paz, quem sabe até de um dia conseguir reunir a família. Jacques, que partiu dos Camarões há quatro anos acredita que fez finalmente a travessia para o futuro e chegou a um cais de esperança. Tem uma única certeza: "Não tenho destino fixo. Quero ir apenas para onde haja trabalho e possa ser considerado."