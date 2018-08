"Devemos estar sempre tão perto quanto possível da hora solar". A opinião é de Teresa Paiva, a maior especialista portuguesa em sono. A proposta da Comissão Europeia de acabar com a mudança de hora no inverno traz, para esta médica, mais vantagens do que inconvenientes.

Para Teresa Paiva, o corpo humano funciona como um relógio em que todas as peças devem estar sincronizadas. "O grande sincronizador são os nossos olhos, que estão ultra-adaptados a receberem a luz solar de acordo com o nascer e o pôr-do-sol", refere.



Teresa Paiva indica mesmo que "um dos problemas que defronto de forma muito significativa em consulta é que as pessoas não apanham luz solar, estão sempre com luz elétrica, quase não vão à rua... A luz elétrica é muito menos potente e menos adaptada ao nosso organismo que a luz solar".

Teresa Paiva acredita que existirem dois horários - um de verão e um de inverno - não significa que exista uma maior poupança energética

Na opinião desta especialista, "a mudança de hora já não se justifica, uma vez que a medida teve como origem a poupança energética. Agora as pessoas usam a eletricidade durante o dia muito mais que antes... Já não há uma grande diferença entre as horas da manhã e da noite. As pessoas estão sempre a trabalhar ou a fazer alguma coisa".