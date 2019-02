Dez anos da fundação que quer corrigir os erros do país

Desde 2009 até agora, ficaram mais nítidas algumas deficiências de funcionamento do estado e da sociedade em Portugal.

E esse era um dos objetivos iniciais da Fundação Francisco Manuel dos Santos, criada no final da década passada pela família que lidera o grupo Jerónimo Martins.

Nestes 10 anos, nasceu a PORDATA, um portal agregador de estatísticas que passou a ser uma instrumento de referência para escolas, jornalistas e cidadãos, na área das ciências sociais. David Lopes classifica-a como "uma das colunas vertebrais da instituição".

E neste 10 anos, mais de um milhão de livros, com ensaios de temas com a cultura e a economia, passando pelo desporto, pela segurança social e pelo sistema político, foram vendidos essencialmente junto às caixas dos supermercados do grupo.

No Almoço TSF, o diretor-geral da FFMS, não conseguiu garantir quais foram os objetivos cumpridos, e os que ficaram por cumprir, mas manifestou a convicção que muito do era para fazer, está feito, e "que podemos dizer que temos hoje um grande trabalho realizado nas áreas da população, da demografia, da justiça social e do cadastro".

Ouça a entrevista do jornalista Nuno Domingues a David Lopes, diretor geral da FFMS, a propósito dos 10 anos da Fundação

Se toda esta produção de conhecimento, e de propostas de solução para problemas, foi útil ou não, David Lopes limita-se a dizer "queremos acreditar que sim!".

Para o futuro, está prometido um novo leque de temas a abordar nos ensaios da fundação. Nos próximos tempos será revelada a lista para os próximos três anos.

O aniversário

Esta terça-feira, a FFMS vai celebrar os 10 anos de vida, olhando para o papel das mulheres, em Portugal e no mundo.

A conferência, em Lisboa, vai incluir um retrato estatístico e sociológico das mulheres em Portugal, e parte de um pressuposto: ao ritmo atual, serão necessárias cinco gerações para equiparar o papel de homens e mulheres na sociedade.

E se os problemas de Portugal, são semelhantes aos de outras zonas do mundo, há problemas de outras regiões que são muito graves.

A antiga embaixadora dos Estados Unidos na ONU, Samantha Power, e a atriz e ativista indiana Freida Pinto ("Quem quer ser bilionário?", de Danny Boyle), levam à Aula Magna da reitoria da Universidade de Lisboa, outros retratos de um mundo que genericamente descrimina as mulheres.