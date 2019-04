Vão abrir sete novas Lojas do Cidadão até final do ano

A ministra da Presidência e da Modernização Administrativa, Mariana Vieira da Silva, disse esta quarta-feira que nesta legislatura foram abertas 18 Lojas do Cidadão e está prevista a abertura de mais sete até final deste ano.

PUB

"Este ano assinalamos os 20 anos da primeira Loja do Cidadão", das Laranjeiras, em Lisboa, e ao longo deste período a procura destes serviços "foi aumentando", tal como a capacidade de resposta "com mais serviços", afirmou a governante, que falava na comissão parlamentar de Orçamento, Finanças e Modernização Administrativa.

"Ao longo desta legislatura foram abertas 18 lojas e prevemos que possam abrir sete lojas até final do ano 2019", acrescentou Mariana Vieira da Silva, que sublinhou que o "investimento triplicou face à legislatura anterior".

Referiu também que "durante o primeiro semestre" será inaugurada a nova Loja do Cidadão em Lisboa, na zona de Picoas, com a qual se espera vir a resolver os constrangimentos resultantes do encerramento da Loja dos Restauradores.

"Só na região de Lisboa existem 53 Espaços [do Cidadão] que, se mais gente recorresse a eles", tal traduzir-se-ia numa diminuição de filas de espera, considerou a ministra.

Relativamente às filas nos serviços do IMT - Instituto da Mobilidade e dos Transportes, a governante explicou que tal se deve ao 'Brexit' (saída do Reino Unido da União Europeia), "que à medida que se aproxima, ou não, da data" se traduz numa pressão maior para trocar o título de condução - devido às alterações decorrentes disso -, o outro motivo é o licenciamento da atividade de transporte de veículos descaracterizados.