Trânsito difícil nas saídas de Lisboa e Porto

Lisboa - 19:10

Lento nos acessos norte à Ponte 25 de Abril e no Eixo Norte Sul há fila a partir de Sete Rios.

Lentidão na Ponte Vasco da Gama em direção a sul no início e no final do tabuleiro.

Na 2ª Circular em direção a Sacavém há paragens entre as Torres de Lisboa e o radar

No IC19 em direção a Sintra há paragens entre Alfragide e o Palácio Nacional de Queluz

Porto - 19:10

Lento na VCI em direção à Ponte da Arrábida entre Bonjoia e o nó da A3. Há paragens entre Francos e a Arrábida nos dois sentidos.

Na Av. AEP há paragens em ambos os sentidos

Lento no final da A3 para a VCI e na A4 no sentido Porto - Amarante, com fila entre Águas Santas e a saída para Ermesinde

Lisboa - 18:35

No final da A2 em direção à Ponte 25 de Abril há fila a partir da zona do Feijó

Lentidão na Ponte Vasco da Gama em direção a sul no início e no final do tabuleiro.

Na 2ª Circular em direção a Sacavém há paragens entre as Torres de Lisboa e o radar.

No IC19 em direção a Sintra há paragens entre Pina Manique e o Palácio Nacional de Queluz

Na CRIL no sentido Algés / Sacavém há paragens entre a Pontinha e a zona do Sr. Roubado.

Porto - 18:35

Na Av. AEP em ambos os sentidos

Lento no final da A3 para a VCI

Na A4 no sentido Porto - Amarante, com fila entre Águas Santas e a saída para Ermesinde

Lisboa - 18:10

No final da A2 em direção à Ponte 25 de Abril há fila a partir da zona do Feijó

Lento no início da Ponte Vasco da Gama em direção a sul

Na 2ª Circular em direção a Sacavém há paragens entre as Torres de Lisboa e as Calvanas.

No IC19 em direção a Sintra há paragens entre Alfragide e o Palácio Nacional de Queluz

Porto - 18:10

Acidente na A4 após a saída de Ermesinde no sentido Porto / Amarante km 11.500. Há fila desde Águas Santas.

Na Av. AEP em ambos os sentidos

Lento no final da A3 para a VCI

Sul: 17:35

Acidente na A2 na zona de Castro Verde no sentido Algarve / Lisboa no km 172.800. Há corte de via esquerda e ainda há cerca de Km 3 de fila.

Trânsito cortado nos dois sentidos na N125 devido a acidente na zona de Portimão, junto ao Hospital do Barlavento Algarvio. Ainda não há previsão para a reabertura.

Lisboa - 17:35

Na 2ª Circular em direção a Sacavém há paragens entre as Torres de Lisboa e as Calvanas.

No IC19 em direção a Sintra há paragens entre a Amadora e o Palácio Nacional de Queluz

Porto - 17:35

Acidente na A4 após a saída de Ermesinde no sentido Porto / Amarante km 11.500. Há fila desde Águas Santas.

Na Av. AEP há demora em ambos os sentidos, sendo que em direção ao Porto há fila desde Leça da Palmeira na A28

Sul: 17:10

Reaberta agora a A2 que esteve cortada na zona de Castro Verde no sentido Algarve / Lisboa no km 172. Circula-se agora pela via da direita e ainda há cerca de Km 4 de fila. As autoridades ainda estão no local a desviar o trânsito da A2 no nó de Castro Verde para o IC1

Trânsito cortado nos dois sentidos na N125 devido a acidente na zona de Portimão, junto ao Hospital do Barlavento Algarvio. Ainda não há previsão para a reabertura.

Lisboa -17:10

Na 2ª Circular em direção a Sacavém há paragens na passagem pela zona do Campo Grande.

No IC19, A5, CRIL e Ponte Vasco da Gama ainda sem dificuldades

Porto - 17:10

Acidente na A4 após a saída de Ermesinde no sentido Porto / Amarante km 11.500. Só se circula pela via central e há fila a anteceder o túnel de Águas Santas.

Sul: 16:58

Cortada a A2 na zona de Castro Verde no sentido Algarve / Lisboa no km 172.900. Há cerca de Km 4 de fila. As autoridades estão no local a desviar o trânsito da A2 para o nó de Castro Verde

Acidente na N125 zona de Portimão, junto ao Hospital do Barlavento Algarvio. Trânsito cortado nos dois sentidos.

Lisboa - 16:35

Na 2ª Circular em direção a Sacavém há paragens na passagem pela zona do Campo Grande.

No IC19, A5, CRIL e Ponte Vasco da Gama ainda sem dificuldades

Porto - 16:55

SUL: 16:50

Cortada a A2 na zona de Castro Verde no sentido Algarve / Lisboa no km 172.900. Há cerca de Km 5 de fila. As autoridades estão no local a desviar o trânsito da A2 para o nó de Castro Verde

Lisboa - 16:35

Na 2ª Circular em direção a Sacavém há paragens na passagem pela zona do Campo Grande.

No IC19, A5, CRIL e Ponte Vasco da Gama ainda sem dificuldades

Porto - 16:35

Sul - 16:35

Acidente na A2 na zona de Castro Verde no sentido Algarve / Lisboa na via esquerda no km 172.800. Há cerca de Km 2.5 de fila

Acidente na N125 zona de Portimão junto ao Hospital do Barlavento Algarvio. Trânsito cortado nos dois sentidos.

Lisboa - 16:15

Na 2ª Circular em direção a Sacavém há paragens na passagem pela zona do Campo Grande.

No IC19, A5, CRIL e Ponte Vasco da Gama ainda sem dificuldades