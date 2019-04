Discutir causas como se discute futebol num país que não comunica o que faz bem

No primeiro dia da 5.ª edição, o Terra Justa vai homenagear a OIT - Organização Internacional do Trabalho. Helena André, membro da OIT - Organização Internacional do Trabalho e ex-ministra do Trabalho e da Solidariedade Social, refere que Portugal precisa de comunicar melhor o que faz bem, Por exemplo, na área do trabalho e das questões sociais.

O combate aos falsos recibos verdes é um exemplo.

Há aspetos a melhorar, mas Helena André, da Organização Internacional do Trabalho, dá sinal positivo à forma como Portugal está a discutir a precariedade laboral.

Outro campo onde Portugal tem feito melhorias prende-se com a questão da igualdade, mas há mais trabalho a fazer. Contudo, o principal entrave ao "bom caminho" que Portugal está a trilhar é o sentimento adverso a falar das suas histórias de sucesso. Helena André considera que iniciativas como o Terra Justa fazem jus a isso mesmo.

Em Fafe debatem-se causas e valores da humanidade até sábado. Este ano, a edição está centrada em três eixos: trabalho, direitos humanos e saúde.

Pompeu Martins, vereador na Câmara Municipal de Fafe, explica que a terra que é conhecida como terra da Justiça decidiu há cinco anos explorar os valores da humanidade e discutir as causas como quem discute futebol. Pode ouvir as explicações do vereador no áudio desta reportagem.

Por isso, a equipa está em campo. O objetivo é marcar um golo certeiro na baliza das causas e valores da humanidade. Nas ruas, no teatro, nos cafés, Fafe reveste-se de temas da atualidade. O destaque desta quarta-feira é o trabalho.